Ловить ерша и ротана в озерах Челябинской области разрешили без ограничений

Местные рыбаки недовольны поборами на озерах. Предприниматели, взявшиеся зарыблять водоемы, берут с любителей посидеть с удочкой деньги. Иногда ни за что. Какие требования законны, а какие — нет, разбиралась редакция «Комсомолки».

ГДЕ НУЖНО СОГЛАСИЕ КОММЕРСАНТОВ

В Челябинской области больше трех тысяч озер. На «бесхозных» вылов рыбы — бесплатный. Однако 200 озер отданы частникам для разведения товарной рыбы. На таких водоемах сформированы рыбоводные участки. Если на водоеме появился хозяин¸ за улов придется платить.

— Федеральный закон говорит, что зарыбленная рыба является собственностью рыбоводного хозяйства и пользователя рыбоводного участка. Поэтому на ее вылов вводятся ограничения. На рыбоводных участках, а их границы, как правило, совпадают с границами водоема, можно рыбачить только с согласия рыбоводных хозяйств. Причем, согласие бизнесмены обычно предоставляют за деньги. Отсюда и все конфликты, — говорит старший государственный инспектор Челябинского отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Олег Шаповалов.

СЧЕТ ИДЕТ НА КИЛОГРАММЫ, ШТУКИ и САНТИМЕТРЫ

На территории области запрещено добывать редкие виды рыбы: стерлядь, хариус, таймень, обыкновенный подкаменщик, ручьевая форель (кумжа).

На отдельные виды других действуют ограничения.

Во-первых, каждая рыбка должна быть не меньше:

— судак, щука и жерех — 30 см;

— лещ — 20 см;

— рак — 9 см.

— Промысловый размер рыб измеряется от вершины рыла при закрытом рте до основания средних лучей хвостового плавника, — замечает Олег Шаповалов. — Если попалась более мелкая рыба, ее следует выпустить с наименьшими повреждениями.

Во-вторых, существует суточная норма вылова:

— сиг и рипус (суммарно) не более 3 кг или 15 экземпляров;

— лещ, судак, язь, щука, сазан, карась, плотва, окунь (суммарно) не более 5 кг;

— мормыш (гаммарус) не более 0,5 кило;

— личинки мотыля (хирономиды) не больше 100 граммов.

— Суммарная суточная норма вылова рыбы для этих видов не должна превышать 10 кг или же одного экземпляра в случае, если его вес превышает 10 кг, — говорит Олег Шаповалов.

Все остальные аборигенные виды: линь, ротан, ерш и другие — можно вылавливать без ограничений (это право закреплено в приказе Минсельхоза России № 402 от 22 октября 2014 года).

К ЖАЛОБЕ ПРИЛОЖИТЕ КВИТАНЦИЮ

— Иногда деньги, на самом деле, с рыбаков берут незаконно, — говорит Олег Шаповалов. — Например, только за то, что рыбак разбил палатку на берегу или оставил у озера свою машину. Каждую жалобы мы готовы разобрать подробно. Я прошу рыбаков вместе с жалобой присылать в наш отдел доказательства — те же, квитанции, выданные бизнесменом.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться на незаконные поборы на озерах

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области

4544091 Челябинск, ул. Труда, 157, офис 74.

Тел. 8 (351) 263-36-85.

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