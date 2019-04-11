Из «Сколково» с победой!

Фестиваль виртуальной и дополненной реальности организуется Фондом новых форм развития образования (основателем сети детских технопарков «Кванториум»). «VR/AR Fest-2019» собрал в технопарке «Сколково» более 350 школьников со всей страны.

С 3 по 6 апреля в рамках хакатона дети от 10 до 18 лет прокачивали свои навыки в области VR/AR технологий, разрабатывали проекты, полезность которых зачастую не уступала работам продвинутых IT-специалистов. Наставниками ребят выступили представители крупных международных компаний, госкорпораций, ключевых российских разработчиков, музеев, а также резиденты ИЦ «Сколково». Каждый из юных участников форума смог найти для себя интересную тематику в зависимости от уровня компетенции и разработать проект под руководством опытного руководителя.

Над треками от партнеров в рамках VR/AR-хакатона участники работали 3 дня, а 6 апреля состоялась выставка высокотехнологичных VR/AR-продуктов в образовательной, культурной, медицинской, промышленной и социальной сферах партнеров фестиваля. Среди них были такие известные российские и международные компании как HTC, Samsung, Epson, РЖД, Консорциум Центра НТИ по нейротехнологиям и VR/AR, ключевые вузы РФ (МГУ им. М.В. Ломоносова, ДВФУ, МАИ и пр.).

В команде «IROPE», представляющей на «VR/AR Fest-2019» магнитогорский детский технопарк «Кванториум», 4 кванторианца из группы VR-8: Егоров Михаил, Красильников Георгий, Радионов Андрей, Сиргалин Роман (ребята учатся в 9 и 10 классах Магнитогорского городского многопрофильного лицея при МГТУ им. Г.И. Носова). Ребята выбрали трек от Объединенной авиастроительной корпорации и Московского авиационного института. За два с небольшим дня им предстояло разработать прототип системы, позволяющей обучить техников осуществлять работы технического обслуживания шасси самолета Sukhoi Superjet-100 с использованием технологий VR/AR.

В результате команда «IROPE» заняла 2 место в треке от Объединенной авиастроительной корпорации и Московского Авиационного Института. Кванторианцы представили законченные прототипы решения: в прототипе VR-приложения для подготовки специалистов, занимающихся техническим обслуживанием шасси, командой IRope сделана 3d-модель шасси, предусмотрены процессы последовательной сборки и разборки, работа с листами технической документации; в прототипе АR-приложении для сопровождения реального процесса технического обслуживания шасси, ребята из команды IRope предусмотрели возможность вывода на экран планшета, смартфона или очков дополненной реальности 3d-моделей узлов, поясняющей информации и официальной технической документации.