В Магнитогорске жену священника затравили из-за участия в конкурсе красоты

Губки алые, розовая юбочка, каблучки и «айфон» — это профиль Оксаны Зотовой из Магнитогорска в Instagram. Девушка красивая — глаз радуется. А еще она работящая — занимается косметологией. Фото довольных клиентов у нее в профиле больше, чем собственных. Но одна сторона жизни девушки в интернете никак не представлена. Ее муж...

За деяния супруги Сергия Зотова сослали в село.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Недавно Оксана участвовала в конкурсе красоты. Ходила по подиуму, получила титул «Мисс чувственность». И тут кто-то написал, мол, как она может, у нее же супруг — священник. Соцсети начали гудеть!

Аноним, который выложил эту историю в интернет, добавил, что у четы уже были проблемы из-за любви к красивой жизни: мужа уже наказывали за их поездку на Барбадос. Вряд ли дело в пункте назначения. Очевидно, вновь подкачали фотографии.

Образ жизни девушки показался комментатором неподобающим жене священника.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Магнитогорской епархии все знают — фото девушки до них дошли. Священника Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе. И послали служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района.

Работает косметологом.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Это большой грех, когда жена священника выставляет себя напоказ. Сергий Зотов не будет восстановлен до тех пор, пока его супруга не покается. Что это за священник, если не может своей семьей управлять? Как он тогда собирается управлять приходом, паствой, — говорит протоиерей Феодор Сапрыкин, председатель епархиального суда.

На конкурсе девушки представили в различных нарядах.Фото: СОЦСЕТИ

Однако обличать попадью спешат не все. В Сети полно комментариев в защиту Оксаны:

— Матушки — тоже люди! А вот от такого обсуждения становится мерзко. Хочется помыть руки, когда читаешь замечания святош, которым нечем заняться в Великий Пост — кроме как искать соринки в чужих, пусть и накрашенных, глазах. Поэтому молодежь и бежит от веры: видит, как будут оскорблять. Бабки в церквях, которые набрасываются с руганью на неофиток, забывших платок, получили достойную смену в интернете.

На недавнем конкурсе «Ты уникальна» выиграла в номинации «Мисс чувственность».Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Посмотрев на Оксану, люди почему-то решили что жене священника не подобает так себя вести.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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