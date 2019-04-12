«Поливает кипятком и угрожает ножом»: в Челябинской области 80-летняя пенсионерка терроризирует соседей

Жители дома несколько лет страдают от своей соседки. 80-летняя старушка то стучит по трубам, то материт жильцов, то кидает из окна мусор в прохожих. И это еще «безобидные» поступки.

История с нездоровой старушкой случилась в селе Демарино Пластовского района.

— Бабка сумасшедшая. День и ночь барабанит с такой силой, что думаешь, вот-вот дом обрушится. Загадила мусором весь двор. Выливает помои прямо из окна. В палисадник выйти страшно — ждешь, когда тебе в голову прилетит что-то. Летом бабушка соседку кипятком облила, когда та вышла полоть картошку. Еще открывает воду и топит соседей снизу. К тому же, у нее в квартире газ. Как бы тут все не взлетели, — говорит Ольга Шутова. Ее мама живет в этом доме.

По словам Ольги, недавно соседка стала бегать по подъезду с ножом, подкладывать к чужим дверям окровавленные тряпки. Откуда кровь — непонятно. Может, с куска свинины.

— Подкараулила внучку той женщины, которую кипятком облила. Вечером девочка домой возвращалась, бабка в подъезде стояла с ножом. Девчонке 14 лет, она в ужасе бежала до остановки. Тут же уехала к родителям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/702726" frameborder="0"></iframe> Буйные крики в ночи. Старушка в Челябинской области терроризирует многоквартирный дом.

Жители обращались в соцзащиту, полицию и прокуратуру. Но везде говорят: пенсионерку нельзя вот так просто взять и поместить в психбольницу. Она не признана недееспособной и у нее есть близкие родственники.

Таких коллективных писем было много. Письмо подписали 50 человек. Фото: местные жители.

— Соседи страдают. Прямо под сумасшедшей живет 80-летняя бабушка. Она постоянно ревет, говорит, за что ей такое на старости лет. Еще один сосед не выдержал, переехал. Говорит, иначе убью ее. Звонили много раз детям, они считают, что мы наговариваем на мать. Мало того что все живут в страхе, так она еще спать не дает. У меня ребенок боится ездить к бабушке, потому что ночью начинается стук, — продолжает Ольга.

Причем пенсионерка тоже пишет жалобы на соседей. По словам работников учреждений, по содержанию ее письма — записки сумасшедшего, но составлены очень грамотно, без ошибок. Старушка пишет, что соседи ее травят, бьют током, воруют воду и продукты.

Пенсионерка выбрасывает мусор в палисадник. Фото: местные жители.

ДЕЛО ВСТАЛО ИЗ-ЗА ДЕТЕЙ

— У пенсионерки трое сыновей, которым были вручены письма о принятии мер, направленных на надлежащее содержание матери, в том числе по проведению ее медицинского обследования для установления психического состояния, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник управления социальной защиты населения Пластовского района Елена Иваненко. — Двери она никому не открывает: ни соцработнику, ни психиатру, ни участковому. Настроена очень агрессивно. Доступ к ней есть только у сыновей. Мы общались с ними неоднократно.

В полиции рассказали, что бабушка все-таки пускала к себе несколько раз участкового, он проводил с ней профилактические беседы. А потом и ему открывать перестала.

По сути, дело встало из-за ее взрослых детей.

ДЕТИ ПРОТИВ ПСИХБОЛЬНИЦЫ

Нам удалось пообщаться с одним из сыновей пенсионерки. Он не отрицает, что у матери есть проблемы с психикой.

По его словам, старушка живет в доме около пяти лет. Но вот такие серьезные проблемы начались буквально года полтора-два назад.

— Мать ветеран труда, всю жизнь проработала воспитателем в детском саду, инвалид второй группы. У соцзащиты сейчас проблема только одна — сделать ее недееспособной и упрятать в психиатрическую больницу. Но есть же другие варианты. Почему сразу в психбольницу? Это та же самая тюрьма. С нами мама жить не хочет, с внуками тоже. Я забирал ее к себе, пожила две недели и запросилась обратно. Честно говоря, в больнице она уже была. Я разговаривал с доктором, он не видит, что человек социально опасный. Месяц ее подержат в больнице и выпускают — говорят, это просто старческое. Велели принимать лекарства, но заставить ее их пить проблематично. Она набожная, лекарства не берет, лечится травами. Я прошу соцзащиту найти какой-нибудь другой выход, а не просто взять и закрыть ее в психушку. Отправили бы в какой-нибудь санаторий, профилакторий, — говорит сын Олег.

Братья думали купить матери частный дом. Но в селе сложно найти жилье с удобствами и отоплением. Старушка не сможет таскать воду, топить печь и чистить снег зимой. Придется нанимать сиделку. А пенсионерка сложно идет на контакт с чужими.

— Мы ездим в матери каждую неделю. Я поеду к ней в эту пятницу, 12 апреля. Соцзащита должна прийти, поговорим. Найдем решение проблемы все равно.

P.S. Буквально перед выходом публикации в редакцию позвонили из соцзащиты. Сын встретился с соцработниками, полицейским и психиатром. Старушку поместили в психиатрическую больницу Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953