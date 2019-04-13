«Иномарки, коттеджи, земли»: сколько зарабатывают и чем владеют слуги народа от Челябинской области

Андрей БАРЫШЕВ

4 млн 029 тыс. 797 руб. (в 2017 г — 4 млн 490 тыс. 833 руб.)

В собственности:

— три земельных участка в России — 11 тыс 600 кв м, 427 кв ми, 125 кв м.

— три квартиры в России площадью — 62 кв м; 31,4 кв м; 32 кв м;

— квартира в Испании — 55 кв м;

— гараж — 494,3 кв м;

— нежилое здание — 90,5 кв м;

Андрей Барышев. Фото: duma.gov.ru

Виталий БАХМЕТЬЕВ

7 млн 356 тыс. 909 руб (в 2017 г — 7 млн 573 тыс 011 руб)

В собственности:

— три земельных участка в России — 1723 кв м; 1500 кв м; 1319 кв м;

— три дома в России- 507,5 кв м; 250 кв м; 236 кв м;

— две квартиры в России — 51,2 кв м; 42,4 кв м:

— ¼ квартиры в долевой собственности — 53,5 кв м;

— гараж — 22,4 кв м;

— автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4 MATIC;

— маломерное судно ГЦ BOMBARDIER GTX-215; маломерное судно ГЦ KAWASAKI SX-R800;

— снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX LTD 80030 EFI;

— снегоход YAMAHA RFX10 RMS;

Супруга Виталия Бахметьева

67 млн 536 тус 485 руб

— земельные участки в России — более 70 — 367 кв м; 576 кв м;

— 32 жилых дома в России — 99 кв м каждый;

— квартира в России — 94 кв м;

— ¼ долевой собственности в квартире в России — 53,5 кв м;

Владимир БУРМАТОВ

6 млн 582 тыс. 846 руб (в 2017 г — 5 млн 300 тыс 440 руб)

В собственности:

— квартира в общей совестной собственности в России — 30,9 кв м;

— автомобиль: ТОЙОТА LAND CRUISER 200;

Супруга Владимира Бурматова:

— квартира в общей совестной собственности в России — 30,9 кв м;

Владимир Бурматов. Фото: duma.gov.ru

Дмитрий ВЯТКИН

5 млн 179 тыс. 767 руб (в 2017 г — 4 млн 906 тыс 514 руб)

В собственности:

— земельный участок в России — 731 кв м;

— жилой дом в России — 318,9 кв м;

Супруга Дмитрия Вяткина

147 тыс 210 руб (в 2017 г — 1 млн 331тыс 716 руб)

— автомобиль МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLC 250 4;

Валерий ГАРТУНГ

28 млн 570 тыс. 636 руб (в 2017 г — 38 млн 825 тыс 162 руб)

В собственности:

— земельный участок в России в общедолевой собственности — 9 тыс 846 кв м;

— 1/3 жилого дома в России в общедолевой собственности — 672 кв м;

— автомобиль Мерседес-Бенц CL;

Супруга Валерия Гартунга

127 млн 394 тыс. 855 руб (в 2017 г — 102 млн 996 тыс 797 руб);

— 2/3 общей долевой собственности земельный участок в России — 9 тыс 846 кв м;

— жилой дом в России — 288 кв м;

— 2/3 жилого дома в общей долевой собственности в России — 672 кв м;

— жилой дом в России — 110,6 кв м;

— квартира в Швейцарии — 190 кв м;

— квартира с парковочным местом на Кипре — 94 кв м;

— автомобили легковые: Мерседес А250, Порше Кайен;

— прицеп МЗСА 817701;

Олег КОЛЕСНИКОВ

3 млн 860 тыс 126 руб (в 2017 г — 3 млн 757 тыс 722 руб)

В собственности:

— квартира в России (безвозмездное пользование) — 45 в м;

Супруга Олега Колесникова

4 млн 386 тыс. 566 руб (в 2018 г — 7 млн 061 тыс 787 руб)

Олег Колесников. Фото: duma.gov.ru

Анатолий ЛИТОВЧЕНКО

4 млн 679 тыс 820 руб (в 2017 г — 4 млн 563 тыс 711 руб)

В собственности:

— четыре земельных участка в России — 112 000 кв м — 438 кв м;

— ¼ квартиры в общей долевой собственности в России — 165 кв м;

— автомобиль УАЗ-469Б;

Супруга Анатолия Литовченко

159 тыс 024 руб (в 2017 г — 144 тыс 018 руб)

Виталий Пашин. Фото: duma.gov.ru

Виталий ПАШИН

4 млн 876 тыс. 004 руб (в 2017 г — 4 млн 640 тыс 559 руб)

В собственности:

— квартира в России — 227 кв м;

Супруга Виталия Пашина

17 млн 395 тыс. 472 руб (в 2017 г — 16 млн 048 тыс 814 руб)

— ½ квартиры в общей долевой собственности в России — 126 кв м;

— квартира в России — 73 кв м;

Василий ШИШКОЕДОВ

4 млн 875 тыс. 019 руб (в 2017 г — 4 млн 932 тыс 793 руб)

В собственности:

— пять земельных участков в России — 1203 кв м — 900 кв м;

— квартира в России — 107 кв м;

— автомобили легковые: KIA SLS (SPORTAGE), KIA XM FL (SORENTO);

— автоприцеп легковой КМЗ;

Супруга Василия Шишкоедова

230 тыс 188 руб. ( в 2017 г — 246 тыс 750 руб)

— земельный участок в России — 900 кв м;

— жилой дом в России — 100 кв м;

— квартира в России — 42 кв м;

Елена ЯМПОЛЬСКАЯ

4 млн 808 тыс 214 руб (в 2017 г — 4 млн 537 тыс 744 руб)

В собственности:

— земельный участок в России — 1704 кв м;

— квартира в России — 86 кв м;

— 1/3 квартиры в общей долевой собственности в России — 57,2 кв м;

— автомобиль Land Rover Range Rover Sport;

Супруг Елены Ямпольской

27 млн 892 тыс. 258 руб (в 2017 г — 39 млн 668 тыс 886 руб)

— два земельных участка в России — 1200 кв м каждый;

— жилой дом в России — 710 кв м;

Елена Ямпольская.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Ирина ГЕХТ

4 млн 879 тыс. 228 руб (в 2017 г — 4 млн 658 тыс 036 руб)

В собственности:

— квартиры в России — 108 кв м;

— автомобиль БМВ 420I;

Олег ЦЕПКИН

11 млн 136 тыс. 480 руб (в 2017 г — 4 млн 607 тыс 114 руб)

В собственности:

— два земельных участка в России — 1250 кв м; 562 кв м;

— два жилых дома в России — 253 кв м; 158 кв м;

— Автомобили: Джип Вранглер; Порше Кайен;

Супруга Олега Цепкина

1 млн 229 тыс. 192 руб

— жилой дом в России — 253 кв м;

— автомобиль Ауди S5;