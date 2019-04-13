«Иномарки, коттеджи, земли»: сколько зарабатывают и чем владеют слуги народа от Челябинской области
Андрей БАРЫШЕВ
4 млн 029 тыс. 797 руб. (в 2017 г — 4 млн 490 тыс. 833 руб.)
В собственности:
— три земельных участка в России — 11 тыс 600 кв м, 427 кв ми, 125 кв м.
— три квартиры в России площадью — 62 кв м; 31,4 кв м; 32 кв м;
— квартира в Испании — 55 кв м;
— гараж — 494,3 кв м;
— нежилое здание — 90,5 кв м;
Андрей Барышев. Фото: duma.gov.ru
Виталий БАХМЕТЬЕВ
7 млн 356 тыс. 909 руб (в 2017 г — 7 млн 573 тыс 011 руб)
В собственности:
— три земельных участка в России — 1723 кв м; 1500 кв м; 1319 кв м;
— три дома в России- 507,5 кв м; 250 кв м; 236 кв м;
— две квартиры в России — 51,2 кв м; 42,4 кв м:
— ¼ квартиры в долевой собственности — 53,5 кв м;
— гараж — 22,4 кв м;
— автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4 MATIC;
— маломерное судно ГЦ BOMBARDIER GTX-215; маломерное судно ГЦ KAWASAKI SX-R800;
— снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX LTD 80030 EFI;
— снегоход YAMAHA RFX10 RMS;
Супруга Виталия Бахметьева
67 млн 536 тус 485 руб
— земельные участки в России — более 70 — 367 кв м; 576 кв м;
— 32 жилых дома в России — 99 кв м каждый;
— квартира в России — 94 кв м;
— ¼ долевой собственности в квартире в России — 53,5 кв м;
Владимир БУРМАТОВ
6 млн 582 тыс. 846 руб (в 2017 г — 5 млн 300 тыс 440 руб)
В собственности:
— квартира в общей совестной собственности в России — 30,9 кв м;
— автомобиль: ТОЙОТА LAND CRUISER 200;
Супруга Владимира Бурматова:
— квартира в общей совестной собственности в России — 30,9 кв м;
Владимир Бурматов. Фото: duma.gov.ru
Дмитрий ВЯТКИН
5 млн 179 тыс. 767 руб (в 2017 г — 4 млн 906 тыс 514 руб)
В собственности:
— земельный участок в России — 731 кв м;
— жилой дом в России — 318,9 кв м;
Супруга Дмитрия Вяткина
147 тыс 210 руб (в 2017 г — 1 млн 331тыс 716 руб)
— автомобиль МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLC 250 4;
Валерий ГАРТУНГ
28 млн 570 тыс. 636 руб (в 2017 г — 38 млн 825 тыс 162 руб)
В собственности:
— земельный участок в России в общедолевой собственности — 9 тыс 846 кв м;
— 1/3 жилого дома в России в общедолевой собственности — 672 кв м;
— автомобиль Мерседес-Бенц CL;
Супруга Валерия Гартунга
127 млн 394 тыс. 855 руб (в 2017 г — 102 млн 996 тыс 797 руб);
— 2/3 общей долевой собственности земельный участок в России — 9 тыс 846 кв м;
— жилой дом в России — 288 кв м;
— 2/3 жилого дома в общей долевой собственности в России — 672 кв м;
— жилой дом в России — 110,6 кв м;
— квартира в Швейцарии — 190 кв м;
— квартира с парковочным местом на Кипре — 94 кв м;
— автомобили легковые: Мерседес А250, Порше Кайен;
— прицеп МЗСА 817701;
Олег КОЛЕСНИКОВ
3 млн 860 тыс 126 руб (в 2017 г — 3 млн 757 тыс 722 руб)
В собственности:
— квартира в России (безвозмездное пользование) — 45 в м;
Супруга Олега Колесникова
4 млн 386 тыс. 566 руб (в 2018 г — 7 млн 061 тыс 787 руб)
Олег Колесников. Фото: duma.gov.ru
Анатолий ЛИТОВЧЕНКО
4 млн 679 тыс 820 руб (в 2017 г — 4 млн 563 тыс 711 руб)
В собственности:
— четыре земельных участка в России — 112 000 кв м — 438 кв м;
— ¼ квартиры в общей долевой собственности в России — 165 кв м;
— автомобиль УАЗ-469Б;
Супруга Анатолия Литовченко
159 тыс 024 руб (в 2017 г — 144 тыс 018 руб)
Виталий Пашин. Фото: duma.gov.ru
Виталий ПАШИН
4 млн 876 тыс. 004 руб (в 2017 г — 4 млн 640 тыс 559 руб)
В собственности:
— квартира в России — 227 кв м;
Супруга Виталия Пашина
17 млн 395 тыс. 472 руб (в 2017 г — 16 млн 048 тыс 814 руб)
— ½ квартиры в общей долевой собственности в России — 126 кв м;
— квартира в России — 73 кв м;
Василий ШИШКОЕДОВ
4 млн 875 тыс. 019 руб (в 2017 г — 4 млн 932 тыс 793 руб)
В собственности:
— пять земельных участков в России — 1203 кв м — 900 кв м;
— квартира в России — 107 кв м;
— автомобили легковые: KIA SLS (SPORTAGE), KIA XM FL (SORENTO);
— автоприцеп легковой КМЗ;
Супруга Василия Шишкоедова
230 тыс 188 руб. ( в 2017 г — 246 тыс 750 руб)
— земельный участок в России — 900 кв м;
— жилой дом в России — 100 кв м;
— квартира в России — 42 кв м;
Елена ЯМПОЛЬСКАЯ
4 млн 808 тыс 214 руб (в 2017 г — 4 млн 537 тыс 744 руб)
В собственности:
— земельный участок в России — 1704 кв м;
— квартира в России — 86 кв м;
— 1/3 квартиры в общей долевой собственности в России — 57,2 кв м;
— автомобиль Land Rover Range Rover Sport;
Супруг Елены Ямпольской
27 млн 892 тыс. 258 руб (в 2017 г — 39 млн 668 тыс 886 руб)
— два земельных участка в России — 1200 кв м каждый;
— жилой дом в России — 710 кв м;
Елена Ямпольская.
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Ирина ГЕХТ
4 млн 879 тыс. 228 руб (в 2017 г — 4 млн 658 тыс 036 руб)
В собственности:
— квартиры в России — 108 кв м;
— автомобиль БМВ 420I;
Олег ЦЕПКИН
11 млн 136 тыс. 480 руб (в 2017 г — 4 млн 607 тыс 114 руб)
В собственности:
— два земельных участка в России — 1250 кв м; 562 кв м;
— два жилых дома в России — 253 кв м; 158 кв м;
— Автомобили: Джип Вранглер; Порше Кайен;
Супруга Олега Цепкина
1 млн 229 тыс. 192 руб
— жилой дом в России — 253 кв м;
— автомобиль Ауди S5;
ИСТОЧНИК KP.RU