Жители Магнитогорска осудили мужа, который собирает деньги на лечение жены

Магнитогорец Анатолий Рубцов опубликовал в соцсети полный отчаяний пост. В нем он умоляет земляков помочь своей жене Даше вернуться к нормальной жизни. Горожанин собирает деньги на ее лечение.

«В ее болезни виноват я сам. Даша хорошая жена и прекрасная мама двух маленьких наших деток. По роковой случайности, в нетрезвом состоянии, я ударил Дашу. Она получила черепно- мозговую травму, повлекшую за собой тяжелые последствия», пишет на своей страничке в социальной сети Анатолий Рубцов.

ПРИШЕЛ ПЬЯНЫЙ И УДАРИЛ, НО ТЮРЬМЫ ИЗБЕЖАЛ

По его словам все произошло год назад. Он перебрал на корпоративе и вернулся домой позже, чем обещал. Дальше, как это обычно бывает, семейный скандал. Пытаясь отмахнуться от жены, Анатолий не рассчитал силы и ударил ее в лицо. Даша упала и стукнулась о дверной косяк. В больницу ее увезли с переломом носа и сотрясением мозга.

Уголовной статьи за побои Анатолий избежал. Дарья не стала жаловаться на мужа в полицию.

Мама двух детей тает на глазах: за год она потеряла 15 кг веса. Фото: соцсети.

После травмы у молодой женщины начались эпилептические припадки. Врачи поставили ей самую сложную форму заболевания — локальная лобная эпилепсия, которая почти не поддается лечению.

Мама двух детей тает на глазах: за год она потеряла 15 кг веса, дважды была в коме, пережила остановку сердца. Больничная палата стала для нее родным домом. Сейчас Дарья оформляет инвалидность. У местных медиков не получается ее вылечить. Слишком сложный случай. Помочь больной женщине отказываются и в зарубежные врачи.

Единственная клиника, которая согласилась принять Дашу находится в Испании. Это известный медицинский цент специализирующийся на лечении эпилепсии. Испанские специалисты предлагают женщине комплексное обследование и, если потребуется, хирургическое вмешательство . Стоимость лечения — 5 млн. рублей.

Супруг нашел в себе мужество публично признать вину.

«На сегодня — это наш единственный шанс. Проклинаю себя за все, что произошло, но обратно уже ничего не вернуть. Отчаяние и крик души заставил обратиться к людям, неравнодушным к чужой беде», утверждает на своей странице Анатолий Рубцов.

«ГДЕ ГАРАНТИЯ, ЧТО ОН СНОВА ЕЕ НЕ УДАРИТ?»

Он нашел в себе мужество публично признать вину. Ведь мог вообще не уточнять, что стало причиной болезни жены. Насочинял бы с три короба, мол, попала в дорожную аварию, ударилась головой об руль. Однако, судя по комментариям в социальных сетях, магнитогорцы честность Анатолия не оценили:

— Роковая случайность? Ее муж так долбанул, что теперь она инвалид. Почему он не в тюрьме? Почему не платит ей компенсацию за вред здоровью? — возмущаются горожане.

— Я знаю эту семью. Даше действительно срочно нужна помощь. Но где гарантия, что Толя после ее выздоровления опять не начнет распускать руки?

— Покалечил, сделал инвалидом. Мало того, что гуляет на свободе, так еще и деньги собирает с народа!

Но большинство все же рассуждают по-другому: что же теперь, Дарья не имеет права на жизни и помощь? На страничке Даши Рубцовой десятки постов, где она благодарит всех, кто перечисляет деньги на ее лечение.

КАК ПОМОЧЬ

Дарья указала данные своей банковской карты на собственной странице ВКонтакте. Здесь же опубликованы медицинские документы, подтверждающие ее диагноз.