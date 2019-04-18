2019-04-18T10:17:49+03:00
Общество

Знаменитый прокурор Войтович шлет привет Челябинску: «Приеду в этом году»

Как сегодня живет известный юрист, который стал для южноуральцев образцовым примером честного силовика
Андрей АБРАМОВ
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Александр Войтович возглавлял прокуратуры Камчатской и Челябинской областей. Фото: прокуратура Брянской областиАлександр Войтович возглавлял прокуратуры Камчатской и Челябинской областей. Фото: прокуратура Брянской области
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Экс-прокурор Челябинской, а ныне главный ревизор Брянской области Александр Войтович вел на Урале крупные дела. Например, лично поддерживал обвинение по драматическому делу об убийстве детей «златоустовским Пауком». Также он выступал гособвинителем на суде по коррупционному делу экс-министра здравоохранения Тесленко.

«ЧИТАЮ НОВОСТИ И БОЛЕЮ ЗА ЧЕЛЯБИНСКИЙ ХОККЕЙ»

Накануне перевода в Брянскую область Войтович стал 25-м почетным гражданином Челябинской области. За это полагается пожизненная выплата в 10 тысяч рублей. Но бывал ли он здесь после переезда, не забыл ли затянутый смогом Челябинск?

— 10 лет 6 месяцев и 8 дней работы в Челябинской области навсегда в моем сердце. Конечно, я приезжаю. В 2016 и 2017 годах был. Ежедневно читаю новости региона. Выплату получаю: за вычетом налога ежемесячно 8 700 рублей. Этот доход указываю в декларации, — рассказал Александр Петрович газете «Комсомольская правда — Челябинск».

— За что нашу область можно похвалить, а за что заслуженно поругать?

— Хвалить прежде всего за хороших людей. Одно удовольствие было работать с председателем облсуда Федором Вяткиным, начальником УФСБ Александром Кривяковым, начальником ГУВД Павлом Григорьевым. Взаимное уважение было с губернатором Петром Суминым и главой ЗСО Владимиром Мякушем.

Навсегда в моей памяти неописуемо красивая природа, заповедники, озеро Тургояк и Уральские горы. Область — работяга, мощный промышленный потенциал. Челябинск заслуженно называют стальным сердцем России. С удовольствием посещал хоккейные матчи с участием челябинских команд.

Поругать? Разве что экология оставляет желать лучшего. Но это болезнь всех промышленных центров. Кстати, Челябинск и Брянск роднит проблема радиационного загрязнения. Несмотря на то, что закон о соцзащите, подвергшихся воздействию радиации от Чернобыльской АЭС действует с 1991 года, на Брянщине прокурорские проверки продолжают вскрывать преступные схемы, использующие закон для многомиллионных хищений. Только при мне возбуждено более 130 уголовных дел.

Сейчас прокуратуру области возглавляет некогда заместитель Войтовича Виталий Лопин (справа). Фото: Андрей АБРАМОВ

Сейчас прокуратуру области возглавляет некогда заместитель Войтовича Виталий Лопин (справа).Фото: Андрей АБРАМОВ

«ВСЕХ ПРИГЛАШАЮ В БРЯНСК»

— Челябинским журналистам вы запомнились максимально открытым человеком. В выходной отвечали на звонки СМИ по мобильному. Прошло четыре года. Вы до сих пор верны своему стилю?

— Поддерживаю тренд, заданный Генпрокуратурой. Некоторые журналисты имеют мой личный номер. Сигналы прессы часто служат поводом для проверок. И это не холостые выстрелы, в большинстве случаев они помогают нам увидеть проблему и принять все меры для ее решения.

— С вашего волевого решения в Челябинске возродили городскую прокуратуру, а в Магнитогорске открыли природоохранную. В Брянской области тоже пришлось проводить реформы?

— Нет. В этом не было необходимости: у них все уже было создано. А вот кадровые перестановки делать пришлось, в том числе предавать суду запятнавших честь мундира прокурорских работников.

Был еще хозяйственный момент. Работники областного аппарата 72 года ютились в трехэтажном здании, сидели по четыре человека в кабинете. Мы построили новое, в 6 раз больше по площади. В нем есть комната психологической разгрузки,спортзал, тир, музей.

— Как вас встретил Брянск? Приглашаете ли поклонников внутреннего туризма там побывать?

— Первое, что поразило — чистый воздух. Рядом родная Белоруссия. Очень схожий климат, прекрасная природа. Было ощущение, что вернулся в детство.

Рекомендую для посещения этот лесной край. Много мест, увековечивающих память о Великой Отечественной. Брянщина — это колыбель православия. Десятки соборов, церквей, монастырей. Съездите в старинные усадьбы Тютчева и Толстого.

Многие мои друзья из Челябинска и Камчатки здесь побывали и им очень понравилось. А некоторые остались на ПМЖ. Под моим руководством продолжили работать девять челябинцев.

— «Не хочу, чтобы Брянск превратился в Челябинск» — сказали вы в интервью после переезда. С тех пор как вы уехали, вырубка деревьев продолжился. В вашем регионе тоже варварски рубят зеленые насаждения?

— Город утопает в зелени, много внимания лесовосстановлению, озеленению, формируются скверы, островки для отдыха. Бывают, конечно, жалобы, но они не носят массовый характер. В случае чего природоохранная прокуратура жестко реагирует.

— Когда навестите Южный Урал вновь?

— Приеду в этом году. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить челябинцев за память, а также пожелать всем читателям вашего издания здоровья, радости и счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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