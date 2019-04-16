Взрыв газа в Бакале 16 апреля: хозяин квартиры чудом выжил в эпицентре пожара

Взрыв газа в Бакале случился 16 апреля. Эпицентром стала квартира в доме на ул. Калинина. Она загорелась. На место стянули несколько пожарных расчетов и машины скорой помощи.

— Сначала повалил дым, а уже затем был хлопок. Сейчас газ в доме перекрыт, — сообщают жильцы.

По предварительным данным, хозяин квартиры уснул с непотушенной сигаретой в комнате. При этом, судя по всему, на кухне случилась утечка газа. В один момент рвануло!

В других квартирах никто не пострадал. Фото: Вадим Балабоскин

В квартире вылетели окна, огонь уничтожил комнату. При этом хозяин квартиры выжил. Его увезли в больницу.

— В 8.10 был вызов. Поехала автолестница, поскольку дом многоэтажный. С ней выезжали три автоцистерны, но по прибытии никакого горения уже не было. Мужчину из квартиры, где случился хлопок, увезли медики. У него ожоги, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Обстоятельства ЧП установит спецкомиссия. Подача голубого топлива в дом временно приостановлена, пока газовщики не залатают поврежденный участок.

С этого дивана начался пожар. Фото: Вадим Балабоскин

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