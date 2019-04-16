2019-04-16T20:26:12+03:00
Происшествия

Без отопления остались 700 домов: Текслер и Елистратов приехали на место коммунальной аварии в Челябинске

Когда на Северо-Западе снова включат батареи и дадут горячую воду
Сергей УФИМЦЕВ
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В домах нет отопления и горячей воды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.В домах нет отопления и горячей воды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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Северо-Запад замерзает: без отопления и горячей воды 16 апреля остались около 700 домов. Как оказалось, прорвало трубы. Специалисты работают над проблемой.

Коммунальщики заранее предупреждали жителей «северка» о плановом отключении горячей воды и отопления. На 16 апреля были запланированы испытания на теплосетях. Но к вечеру что-то пошло не так, и случился потоп.

Очевидцы сообщали, что перекресток ул. Братьев Кашириных и 40 лет Победы заволокло паром. После прорыва трубы водой залило проезжую часть.

Позже стало известно, что на место коммунальной аварии приехали врио губернатора Алексей Текслер и глава Челябинска Владимир Елистратов. Их встретил представитель УТСК (компания, занимающаяся теплоснабжением города) Игорь Рындин.

Алексей Текслер и Владимир Елистратов прибыли на место коммунальной аварии в Челябинске.

— В ближайшее время устраним аварию, — отрапортовал он.

В соцсетях жители микрорайона «Парковый» массово жалуются на протечки змеевиков в квартирах. Происходящее они связывают с аварией на теплосетях.

После коммунальной аварии улицы заволокло клубами пара. Фото: Вероника Рожкова.

После коммунальной аварии улицы заволокло клубами пара. Фото: Вероника Рожкова.

— Из полотенцесушителя капает уже четыре часа. Вызвала сантехника, а мне сказали, что до утра не ждать, — жалуется горожанка Евгения.

С такой же проблемой столкнулись и другие. В группе «Парковый Челябинск» людям объясняют массовость явления так: из-за остывания труб случаются протечки соединений.

По данным городских властей, тепло вернется в квартиры жителей в ближайшие два часа. Полностью устранить аварию планируют 17 апреля. Разбирательством в ЧП займется прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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