Обыски на оборонном предприятии в Челябинске: ФСБ расследует хищения в СКБ «Турбина»

Оперативники ФСБ пришли с обысками на предприятие «Турбина» утром 17 апреля. Они шерстят сейфы в кабинетах и изымают папки с документами. Сотрудников челябинского предприятия не выпускают из зданий.

Об обысках на заводе СМИ узнали от очевидцев. Что конкретно ищут силовики, пока неясно. Официально в ФСБ факт обысков подтвердили, но очень сухо.

— Возбуждено уголовное дело по факту хищения более 300 миллионов рублей. Идут следственные действия, — заявили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Предприятие занимается производством газотурбинных двигателей и энергоагрегатов. Фото: АО СКБ «Турбина»

АО СКБ «Турбина», расположенное практически в центре Челябинска, считается оборонным предприятием. Те самые 300 млн завод получил по государственному заказу. А теперь эти деньги испарились. Известно, что «Турбина» производит турбореактивные двигатели для беспилотников. Не исключено, что пропавшие 300 млн выделялись как раз на них.

Кто станет фигурантом уголовного дела, пока неясно. Директор «Турбины» Алексей Адаев сейчас в командировке. Он может стать либо подозреваемым в хищениях, либо проходить по делу как свидетель.

ДОСЬЕ «КП»

АО СКБ «Турбина» единственный в РФ и ближнем зарубежье разработчик и производитель газотурбинных двигателей и энергоагрегатов. СКБ разрабатывает и устанавливает силовые автономные установки по индивидуальным заказам. Среди прочего изготавливает турбореактивные двигатели для беспилотных летательных аппаратов.