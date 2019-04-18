Куда сходить в Челябинске: рок-хиты от симфонического оркестра, шоу лучших артистов КВН и спектакль Табакова

Актеры СТС сыграют в Челябинске комедию Олега Табакова про войну 16+

Называется «Билокси блюз». Это трогательная, простая и одновременно очень глубокая комедия о шестерых американских парнях, призванных в армию в разгар Второй мировой. Однако спектакль вовсе не о военных реалиях, как может показаться на первый взгляд, он скорее о жизни, о силе духа, о дружбе, и самое главное — о невероятном счастливом, замечательном периоде жизни — молодости.

Герои впервые оказываются в реальности военного лагеря. Вместо развлечений — муштра и солдатские нравы. Многое предстоит пережить героям, попавшим под командование своенравного и харизматичного сержанта. С ними постоянно случаются разнообразные комические ситуации.

В этой яркой комедии заняты популярные молодые артисты театра и кино — золотой состав сериала «Молодежка».Режиссером-постановщиком антрепризы когда-то выступил Олег Табаков. Продолжительность — 2 часа 50 минут с антрактом.

21 апреля, воскресенье

ДК ЖД

Тел. (351) 246-00-00

Начало в 19.00

Билет: 800 — 2 200 руб.

Симфонический оркестр исполнит южноуральцам рок-хиты 6+

Коллектив Resonance не похож на остальные оркестры. Формально он является камерной частью симфонического оркестра. Это команда энтузиастов, которые в свободное от классики время решили исполнять рок-хиты.

— Репертуар группы — не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли в золотой фонд человечества, музыка, созданная самыми талантливыми людьми планеты: Led Zeppelin, Prodigy, AC/DC, Rammstein.

В исполнении профессионального оркестра сияние гениальной рок-музыки становится еще более открытым. Богатство скрипок, благородность альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльная свобода барабанов делают его насыщенным и красочным, в том числе благодаря проработанным аранжировкам.

20 апреля, суббота

ДК ЖД

Тел. (351)246-00-00

Начало: 19.00

Билет: 800 — 2 600 руб.

Комики из «Однажды в России» покажут лучшие скетчи на челябинской сцене 16+

Одно из самых смешных телешоу отправилось в гастроли по стране. Звезды популярных команд КВН собрались вместе, чтобы разыграть смешные и очень реалистичные скетчи из жизни россиян.

— У нас целые зарисовки. Поэтому это скорее мини-фильмы, номера, — рассказывает создатель и продюсер шоу Вячеслав Дусмухаметов. — В нашей стране есть проблемы, и мы считаем, что об этом нужно говорить. Мы не встали на баррикады, а просто веселимся, юмористическим скальпелем срываем социальные нарывы.

За один вечер артисты переносят зрителей на заграничные курорты и в российскую глубинку, заставят посмеяться над всем недовольной тещей или жадным полицейским, школьными и университетскими заморочками и гламурными вечеринками, раскроют обратную сторону жизни олигархов и звезд.

20 апреля, суббота

Конгресс-холл Центра международной торговли

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 19.00

Билет: 1 600 — 3 800 руб.

«Идиот» по мотивам Чехова 16+

Что будет, если соединить первую пьесу Антона Чехова «Иванов» и философию Федора Достоевского, возможно, главного эксперта по русской душе? Получится спектакль молодежного театра «Идиот», в котором гамлетовский вопрос «Быть или не быть?» трансформируется в другой — «Жить или не жить?»

Сюжет постановщики помещают в нетипичные условия — то ли в наше время, то ли в безвременье. Замысел продиктовал оригинальное визуальное решение спектакля. Музыку к спектаклю написал один из лучших джазовых музыкантов Санкт-Петербурга.

18, 19, 25, 26 апреля

Молодежный театр

Тел. (351) 263-22-03

Начало: 18.00

Билет: 300 — 500 руб.

Антикризисная комедия по Островскому 16+

Пьесу «Бешеные деньги» Александр Островский написал 150 лет назад. С тех пор оказаться в другой точке планеты можно за пару часов, машины научились ездить сами, но человеческая сущность остается неизменной. Актуальность пьесы налицо: деньги, как и жажда красивой жизни, всегда были одним из самых главных мотиваторов.

— Вас ждет антикризисная комедия с обжигающе остроумным текстом, злободневным юмором и яркими характерными персонажами, — говорят авторы постановки.

На сцене воплотится глянцевый мир обитателей великосветских салонов, беспечных прожигателей жизни. Их жизнь кажется царством наслаждений, роскоши и славы. На самом же деле, это общество полно лицемерия и фальши.

20, 21 апреля

Театр драмы им. Орлова

Тел.: (351) 216-43-43, 264-76-84

Начало: 18.00

Билет: 300 — 1 000 руб.

Вечеринка «Горько!» 18+

Хочешь замуж, а твой бойфренд никак не сделает предложение? Бери его с собой на свадебную вечеринку «Горько». Вы узнаете, как отпраздновать свадьбу на халяву вместе с проектом «Горько! с КП», организованном «Комсомольской правдой».

А если вы уже давно и счастливо женаты — приходите поддержать будущих молодоженов и рассказать о своем секрете удачного брака.

20 апреля

JAGGER BAR (Ак. Королева, 3)

Начало — в полночь!

Резерв столиков по тел.: (351) 231-60-60.