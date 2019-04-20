Как девушек из провинции вербуют на эротические свидания с московскими богачами

Обеспеченному мужчине нужна женщина. Стройная, с натуральной внешностью, не курящая, открытая и без пафоса — такие девушки нравятся сегодня богатым столичным бизнесменам. Они хотят видеть рядом милую, воспитанную красавицу до 25 лет. Без силикона и ботокса, «неиспорченную» во всех смыслах.

Говорят, в Москве и Питере таких почти не осталось. Потому зачастую ищут свой идеал в провинции. Правда, не сами, а через агентства. Или через «независимых модельных менеджеров», как те себя называют. Один такой менеджер недавно постучалась ко мне в друзья во «ВКонтакте».

Свахи вербуют девушек из Челябинска на эротические свидания с москвичами 00:00 00:00

ЗАМУЖ ЗА ДЕНЬГИ

— Привет. Ищу твой типаж на хорошее предложение. Знакомства на отношения с содержанием, не эскорт. Перспектива брака. Интересно?

Как девушке — нет. Но как журналисту — конечно, да. Прошу рассказать поподробнее.

— Заполняй анкету и присылай 6-8 фото без «фотошопа». А еще несколько в купальнике или в белье. Мои услуги оплачивает мужчина, с тебя никаких затрат.

В вопросах анкеты ничего такого — возраст, объемы тела, образование, место работы, интересы. Фото в белье выслала чужое: из интернета и со спины, сказала, других под рукой нет. Прокатило.

Менеджер Мария показала меня 35-летнему москвичу Алексею. В браке не был, детей нет. Работает в банковской сфере топ-менеджером, дорогая машина, квартира в центре столицы. Фото его выслать отказалась, мол, конфиденциальность. Но, говорит, симпатичный.

Мария спросила, была ли я в Москве. Ответила, что пока не доводилось.

— Тогда тебе прямо надо к этому мужчине. Москва тебе понравится! Свидания у вас будут по вечерам, а днем сможешь город посмотреть. Если все сложится у вас, жить станешь лучше. Девочки получают от 50 тыс. в месяц от своих мужчин.

— А что происходит, если встреча не удалась, не понравились друг другу?

— У меня 99% всегда все окей. Если девочка не делает глупости, то все хорошо. Многие сначала тупили, а потом просили снова встречи. Кто-то перебарщивал с алкоголем. Некоторые шли неподготовленные внешне — одевались как колхозницы. Если мужчина не понравится, к дальнейшему общению никто не принуждает, тем более к близким отношениям. Просто уезжаешь домой.

Такие объявления дает менеджер на своей стене.

МУЖИКИ ЗА 50 ИЩУТ «МАЛЫШЕК»

Мы с Марией проболтали весь день. Я ей наплела, что у меня есть подруги, которые тоже не прочь выйти замуж за богатенького. Плюс сказала, что я фотограф и специализируюсь на женских портретах. Поэтому знакомых красавиц полно.

— Так давай ко мне скаутом (человек, занимающийся поиском новых типажей — прим. авт.)? Будешь тоже искать девочек. Я говорю, какие типажи нужны, ты находишь, я пристраиваю — получаем хорошие деньги. Сколько именно, зависит от заказчика и самого заказа. Сейчас нужны малышки 18 лет. Их ищут мужчины разного возраста: есть до 35, есть и за 50.

БИЗНЕСМЕН ХОЧЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ ПОБЛИЖЕ

Вечером Мария обрадовала меня — тот самый Алексей клюнул!

— Приглашает приехать в Москву на 2-3 дня. Полностью оплачивает билеты и все твое пребывание. Знакомство, свидание и, если все окей — останешься с ним в отеле на ночь, на более близкое общение. А дальше строите отношения.

Тут я ее торможу. В смысле на ночь, вот так сразу?! Это обязательно?

— Честно — лучше с интимом. Ты же понимаешь, что секс для взрослого мужчины в приоритете. Тем более, так проще очаровать. Понимаешь же? По опыту девочкам советую, и поверь, всегда, кто слушал — все было успешно. Переход к сексу нужно делать тоже умело. Как вариант, пойти в душ и не закрыть дверь. Мужчина не дурак, присоединится. Перед поездкой посети салон красоты, обязательно сделай депиляцию. А еще прикупи красивое нижнее белье.

Пишу, что поняла, и согласна. Следом посыпались нескромные вопросы: какая в постели, все ли умею, были ли ранее взрослые мужчины...

При этом менеджер всю переписку то и дело возвращалась к разговору о сексе.

— А зачем такие подробности? Неужели мужчины спрашивают об этом, глядя на фото своих потенциальных девушек?

— Просто я аккуратно в разговоре все нюансы уточняю у мужчин, чтобы девочке подсказки дать. Понимаешь — женские такие секретики. Чтобы точно у вас все получилось. Не переживай! Лучше высылай быстрей сканы паспорта, билеты будем покупать!

На вопросы о безопасности «сваха» уверяет меня, что всех клиентов тщательно проверяет. Обещает, что ни в какое секс-рабство я не попаду. Мол, если человек покупает мне билеты туда и обратно, значит, точно порядочный.

Я начинаю «сливаться». Тогда Мария предлагает пообщаться с девочкой, которая уже состоит в отношениях с «папиком».

«РИСКНУЛА И НЕ ЖАЛЕЮ»

Софье 18 лет, она из Краснодара. На ее странице модельные фотки. Эффектная внешность, точеная фигура, длинные волосы. Мужчине, к которому она ездит уже второй месяц, 38 лет, москвич.

— Софья, у тебя никаких страхов не было? Как все прошло?

— Да собралась и поехала, все супер прошло. Мужчина купил мне билеты в обе стороны. Принял очень тепло. Гуляли, общались, потом вызвал такси в отель.

Секс был в первый день. По словам Софии, никто ее не принуждал, все обоюдно. Рассказывает о себе, что работает, живет с родителями. Пока не учится. Но «папик» пообещал помочь с поступлением в вуз. Родителям Софья говорит, что катается в Москву к парню. То, что «парень» их ровесник, они, конечно, не в курсе.

Кавалер одарил ее дорогими вещами. Но родные не задают вопросов на счет них — дочь же работает, значит, может себе позволить.

— Тебе не о чем переживать, поезжай. Маша плохого для тебя не желает, а, наоборот, помочь хочет. Я рискнула и не жалею, — заявила девушка.

Говорю «свахе», что разговор с Софьей не убедил меня собирать чемодан. Тогда Мария, наконец, предложила созвониться с самим Алексеем.

Софии 18, она встречается с 38-летним москвичом.

ПУСТЬ ХОТЬ С АЛЯСКИ, ГЛАВНОЕ — ДУША

Разговор наш был недолгим, рассказывать о себе он ничего не стал — все при личной встрече.

— Почему я ищу девушку таким способом? Да потому что работы много. К тому же в Москве бешеный ритм жизни. Некогда знакомиться в парках, кафе, где это еще обычно делают. Мне кажется, не имеет значения, откуда она будет, хоть с Аляски. Главное, чтобы была по душе. Не место делает человека, а человек место.

— Почему Мария постоянно говорила про деньги, спрашивала, сколько мне от тебя нужно. Что за серьезные отношения, которые строятся на деньгах?

— Не знаю, как там что Маша преподносила, я ей сказал, что просто готов финансово помогать девушке.

— Одно из условий поездки — секс. Это нормально, вот так сразу?

— Если есть симпатия, если все нормально, тут уже не имеет значения первое, второе, десятое свидание. Это какие-то предрассудки. В общем, думай, ехать или нет. Буду ждать ответ.

СТОЛИЧНЫЕ ХОЛОСТЯКИ ОБРАЩАЮТСЯ К ЧЕЛЯБИНСКИМ СВАХАМ

Конечно же, никуда я не поехала. На следующий день все «пароли и явки» отправила в полицию, чтобы выяснить, нет ли в этой истории криминала. Силовики ничего противозаконного пока не нашли. Но проверка продолжается. «Испыталку» попросили закончить на звонках и переписках. Потому что из поездки живой можно и не вернуться.

Интересно, что обеспеченные холостяки в поисках «возлюбленной» обращаются не только в столичные агентства, но и напрямую в челябинские.

— К нам в агентство обращались такие мужчины. Я даже не дослушивала их и посылала куда подальше. Потому что это несерьезно. Настоящий мужчина должен завоевать женщину, он охотник. А меркантильный интерес — это неуважение к девушке, — утверждает сваха Людмила Клуниченко.

КОММЕНТАРИЙ

Почему богатых столичных мужиков тянет на простушек-провинциалок?

— Речь идет не о любви, а о товарно-денежных отношениях. Мужчина выбирает себе женщину так, как выбирал бы машину. Автомобили они берут себе заграничные, а девушек провинциальных. Любить — это давать то, чего у тебя нет. То, что для тебя ценно. В случае этих мужчин, это готовность потратить свое время, а не деньги. Денег у них полно, они ими сорят, а времени мало. Но они им жертвовать не готовы, — объясняет психоаналитик Ольга Архипцева.

По ее словам, не исключено, что из свидания может что-то получиться. Но девушкам, которые соглашаются на поездку, на многое рассчитывать не стоит.

— Если они готовы предложить себя в качестве объекта, которым кто-то попользуется — почему нет. Если девушка поедет и ничего из поездки не получится, будет просто разовый секс, она им и заплатит. А если откажется от секса, чем ей придется заплатить? Готов ли мужчина потерять те деньги, которые вложил? Бесплатного в этом мире ничего не бывает. Не должно быть иллюзии, что человек окажется Дедом Морозом и оплатит чудесную поездку, романтическую ночь в отеле. Едут на такие встречи не повзрослевшие девочки, которые рассчитывают на подарки, не отдавая себе отчет в том, что их может ждать. Заплатить все равно придется. Вопрос — чем.

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