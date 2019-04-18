ГУФСИН по Челябинской области принял участие в «Прямом разговоре» с представителями общественных наблюдательных комиссий страны

17 апреля, в формате видео-конференц связи ФСИН России было организовано мероприятие «Прямой разговор».

Открыл мероприятие первый заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый.

В своем приветственном слове он отметил положительную динамику в укреплении сотрудничества и взаимопонимания российского пенитенциарного ведомства с представителями институтов гражданского общества, которые при осуществлении общественного контроля помогают увидеть слабые места системы и, таким образом, способствовать ее открытости и совершенствованию.

В мероприятии также приняли участие члены Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Валерий Васильев и Дмитрий Носов, руководители структурных подразделений ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, начальники и сотрудники территориальных органов УИС.

Руководство и сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области приняли участие в «Прямом разговоре» с представителями общественных наблюдательных комиссий.

Челябинскую область представляли: начальник ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Виктор Брант, заместитель начальника ГУФСИН полковник внутренней службы Антон Гетман, помощник начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Иван Мишанин, руководители отделов и служб, а также председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Василий Катанэ.

В ходе «Прямого разговора» участники обсудили вопросы взаимодействия представителей ОНК регионов России и сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Особое внимание было уделено вопросам медицинского обеспечения осужденных и улучшению материально-бытовых условий в пенитенциарных учреждениях.

В частности, говорилось об обеспечении системой кондиционирования камер в следственных изоляторах южных регионов, об обязательности и личной ответственности осужденных за лечение таких опасных заболеваний как СПИД, сифилис, туберкулез, о возможности использования членами ОНК аудио, видео и фототехники при посещении мест принудительного содержания.

На мероприятии была организована работа специальной горячей линии для членов ОНК. Любой общественник мог позвонить и оставить обращение, касающееся вопросов взаимодействия с конкретным территориальным органом. Ответы будут направлены в адрес региональных ОНК.

Это уже вторая встреча в формате «Прямого разговора». Отметим, результатом первой стало увеличение эффективности взаимодействия: значительно уменьшилось число жалоб, поступающих от региональных ОНК в адрес ФСИН России.

Следующая встреча онлайн назначена на декабрь этого года.

Отметим,члены ОНК регулярно посещают учреждения пенитенциарной системы Челябинской области с целью контроля за обеспечением прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

В настоящее время в состав Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области входят 19 человек.

По итогам 2018 года ими осуществлено 123 выезда в структурные учреждения территориального органа ФСИН России, в текущем году — 30.

В ходе визитов члены ОНК проводят прием осужденных и подследственных по личным вопросам, предоставляют юридические консультации.

Пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области