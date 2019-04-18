2019-04-18T15:11:11+03:00
Общество

ГУФСИН по Челябинской области принял участие в «Прямом разговоре» с представителями общественных наблюдательных комиссий страны

Мероприятие прошло в режиме видео-конференц связи
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 апреля, в формате видео-конференц связи ФСИН России было организовано мероприятие «Прямой разговор».

Открыл мероприятие первый заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый.

В своем приветственном слове он отметил положительную динамику в укреплении сотрудничества и взаимопонимания российского пенитенциарного ведомства с представителями институтов гражданского общества, которые при осуществлении общественного контроля помогают увидеть слабые места системы и, таким образом, способствовать ее открытости и совершенствованию.

В мероприятии также приняли участие члены Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Валерий Васильев и Дмитрий Носов, руководители структурных подразделений ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, начальники и сотрудники территориальных органов УИС.

Руководство и сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области приняли участие в «Прямом разговоре» с представителями общественных наблюдательных комиссий.

Челябинскую область представляли: начальник ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Виктор Брант, заместитель начальника ГУФСИН полковник внутренней службы Антон Гетман, помощник начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Иван Мишанин, руководители отделов и служб, а также председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Василий Катанэ.

В ходе «Прямого разговора» участники обсудили вопросы взаимодействия представителей ОНК регионов России и сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Особое внимание было уделено вопросам медицинского обеспечения осужденных и улучшению материально-бытовых условий в пенитенциарных учреждениях.

В частности, говорилось об обеспечении системой кондиционирования камер в следственных изоляторах южных регионов, об обязательности и личной ответственности осужденных за лечение таких опасных заболеваний как СПИД, сифилис, туберкулез, о возможности использования членами ОНК аудио, видео и фототехники при посещении мест принудительного содержания.

На мероприятии была организована работа специальной горячей линии для членов ОНК. Любой общественник мог позвонить и оставить обращение, касающееся вопросов взаимодействия с конкретным территориальным органом. Ответы будут направлены в адрес региональных ОНК.

Это уже вторая встреча в формате «Прямого разговора». Отметим, результатом первой стало увеличение эффективности взаимодействия: значительно уменьшилось число жалоб, поступающих от региональных ОНК в адрес ФСИН России.

Следующая встреча онлайн назначена на декабрь этого года.

Отметим,члены ОНК регулярно посещают учреждения пенитенциарной системы Челябинской области с целью контроля за обеспечением прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

В настоящее время в состав Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области входят 19 человек.

По итогам 2018 года ими осуществлено 123 выезда в структурные учреждения территориального органа ФСИН России, в текущем году — 30.

В ходе визитов члены ОНК проводят прием осужденных и подследственных по личным вопросам, предоставляют юридические консультации.

Пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мы платим за воздух»: Петербуржцы просят властей разобраться с управляющими компаниями
Жители Невского, Красносельского и Выборгского районов Санкт-Петербурга обратились за помощью к губернатору, потому что четвертый месяц оплачивают несуществующие коммунальные услуги
Дни исторического и культурного наследия Москвы в 2019 году: Зачем в Малом театре подвинули стены, кто живет в 210 номере отеля «Националь» и почему картины Эдварда Мунка оказались в посольстве Норвегии
На экскурсиях по старинным зданиям можно узнать о прошлом и настоящем столицы
Новости 24
В Челябинске горит отель «Аврора»
Гигантский рыжий кот поймал вора в парке Челябинска
Утечка газа спровоцировала большой пожар на крупнейшем челябинском заводе
ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане
Причины аварии, в которой жители Челябинска обожгли ноги, расследует Ростехнадзор
Суду и юристам жители Челябинска доверяют больше, чем чиновникам и полиции
Текслер пригласил боксера Сергея Ковалева провести бой в Челябинске
УФАС в Челябинске запретило автоломбарду выдавать деньги под ПТС
Жители Челябинской области чаще других в стране повышают свою квалификацию
В правительстве Челябинской области задумались о полном запрете весенней охоты
Чиновнику из Челябинска пришлось уволиться с руководящей должности из-за ночных дискотек
Один из крупнейших вузов Челябинска выбирает нового ректора
В Челябинской области учительница, которая написала в дневнике астропрогноз, подала заявление в прокуратуру
Из Челябинска можно будет улететь прямым рейсом в Геленджик
Крупный магазин в центре Челябинска отчистили от незаконной рекламы
В университете Кургана студентам предложили арендовать столики в буфете по 100 рублей
Мэр города-курорта в Челябинской области не убедил суд отпустить его из-под домашнего ареста
Жительница Челябинской области напала на мужа с ножом во время приготовления ужина
В Челябинске ледяному апрельскому времени рады только белые медведи
178 квартир рухнувшего в Магнитогорске дома останутся пустыми
Жительниц Челябинска задержали в аэропорту с партией пультов от квадрокоптеров
В Челябинской области неизвестный заглядывает в окна детского стационара и показывает гениталии