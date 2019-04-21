2019-04-21T20:55:10+03:00
Общество

Мать избивала и душила восьмилетнюю дочку на глазах у прохожих в Челябинске

Очевидцы спасли ребенка
Ирина КАРЕЛИНА
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Пьяная мать избивала и душила девочку на глазах у прохожих. Фото: Наталья Богданова.Пьяная мать избивала и душила девочку на глазах у прохожих. Фото: Наталья Богданова.
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Жители Челябинска отбили ребенка у мамаши-изверга. Инцидент произошел в воскресенье, 21 апреля, в Тракторозаводском районе. Сначала люди, гулявшие во дворе дома № 138 по ул. Танкистов, увидели в стельку пьяную женщину с девочкой лет восьми — девяти. Мамаша падала на землю и срывала с себя куртку. Дочка поднимала родительницу и пыталась ее одеть. Вдруг мамаша начала бить ребенка. Колотила по спине и голове. Потом принялась душить...

БЬЕТ НЕ ВПЕРВЫЕ

— Я приехала во двор, где живет моя сестра. Она подбежала к моей машине и сказала, что там ребенка избивают. Мы обе бросились на помощь и увидели, как мать душит девочку. Мы и еще одна женщина с трудом отбили у нее ребенка. Тут на помощь подбежали еще люди. Несколько девушек увели и спрятали ребенка, купили ей сок и булочку. Девочка не плакала, даже не кричала. Она была сильно напугана, можно сказать — в состоянии шока. Когда немного отошла, призналась нам, что мать избивает ее не впервые, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» Наталья Богданова.

Наталья вызвала полицию и скорую помощь. Кто-то сбегал в квартиру к девочке, чтобы узнать, есть ли кто трезвый в семье. Дома оказался 18-летний брат. Он тут же прибежал во двор. Но даже он не стал возражать, чтобы мать увезла полиция.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Фото: Наталья Богданова.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Фото: Наталья Богданова.

ШТРАФ 500 РУБЛЕЙ

— Врачи приехали через полчаса и обнаружили на шее девочки следы от удушения. Кроме того, у нее была разбита губа. Это только то, что видно. Увезли ее на осмотр. Медики попросили нас задержать буйную мать до приезда полиции.

Мы ждали еще примерно полчаса. Все это время пьяная женщина пыталась драться с нами и сбежать. Даже сотрудник полиции отметил: «Ого, синяков-то она вам понаставила! Будете заявлять?» Но мы не стали. Только попросили как следует наказать нерадивую мать. Нам ответили, что ей выпишут штраф 500 рублей. И всего? Она ведь могла задушить ребенка! Тут и физический вред, и психологическая травма! — возмущается Наталья.

Женщина была пьяна в стельку. Фото: Наталья Богданова.

Женщина была пьяна в стельку. Фото: Наталья Богданова.

Никто из очевидцев не знает эту пьяницу. Оказалось, что она живет в соседнем дворе. Ее дочка была одета бедненько, но опрятно. Сейчас ею занимается отдел полиции по делам несовершеннолетних. Сестра Натальи готова выступить свидетелем по делу об избиении ребенка.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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