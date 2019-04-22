Православный календарь 22 - 28 апреля: Чистый четверг, Страстная пятница, Великая суббота и Пасха

22 апреля, понедельник

Постный день

Вадим, преподобномученник (+376)

Родился в богатой семье. В молодых годах раздал имущество и ушел в пустыню, где основал монастырь. В то время персидский царь Сапор начал преследовать христиан. Вадима взяли вместе с семью учениками четыре месяца истязали в темнице, добиваясь отречения. Среди приближенных царя был бывший христианин Нирсан, который отрекся от Христа перед страхом смерти. Ему повелели отрубить голову Вадиму. Он сделал эту, а потом, терзаемый совестью, покончил с собой.

23 апреля, вторник

Постный день

Мученик Дмитрий (Вдовин)

Родился в 1883 году в Коломне, был мелким торговцем, затем основал свою лавку. После революции изготавливал и продавал сита и решета. Затем бы раскулачен. Работал снабженцем. В 1937 году руководство страны потребовало арестовать определенное число людей, имеющих отношение к церкви из каждого района области. Дмитрия задержали — он когда-то был старостой храма. Ему дали 10 лет. Через пять лет он умер в лагере. У него осталась жена и трое детей.

Дмитрий Вдовин (фрагмент иконы)

24 апреля, среда

Постный день

Священномученик Николай Гаварин

Родился 23 декабря 1870 года. Служил священником. В 1930 году его выселили из Москвы. Отец Николай служил в поселке Немчиновк в маленьком холодном храме, переделанном жителями из бывшей дачи местного купца. В 1935 году храм решено было закрыть. Верующие написали письмо сестре Ленина Марии Ильиничне, просили заступится за них. Но не получили ответа. В 1937 году отец Николай был арестован. На суде свидетели признали, что оболгали его. Однако Николая сослали в лагерь, где он умер через год.

25 апреля, четверг

Постный день

Чистый четверг

В этот день Церковь вспоминает важнейшее евангельское событие: Тайную вечерю, на которой Христос установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии). Чистым этот день делают не потому, что люди убирают в доме, готовясь к Пасхе, а потому что они приходят в храм исповедуются и причащаются.

26 апреля, пятница

Страстная пятница

В этот день был распят Иисус. Казнь распятия на кресте была самой позорной и мучительной. Мучения распятого человека невозможно описать: нестерпимые боли во всех частях тела и страшная жажда. Многие мучились на крестах по несколько дней. Даже жестокие исполнители казни не могли хладнокровно смотреть на страдания распятых и приготовляли им питье. По еврейскому закону, повешенный на древе считался проклятым.

27 апреля, суббота

Великая суббота

В двенадцатом часу ночи, совершается полунощница, на которой поется канон Великой Субботы. Священнослужители молча переносят Плащаницу с середины храма в алтарь и кладут ее на престол. После этого верующие благоговейно ожидают наступления полуночи, в которую начинается светлая пасхальная радость величайшего Праздника Воскресения Христова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

28 апреля, воскресенье

Пасха

7 фактов, подтверждающих воскресение Христа

Пасха — прекрасный повод поговорить о том, что является основой веры христиан

1. Христос говорил о своем воскресении ученикам

«Сказав, что воскреснет на третий день после распятия, Он сказал такое, что мог осмелиться сказать только глупец, надеющийся что кто-нибудь из учеников еще продолжит следовать за Ним, или же Тот, кто был уверен, что воскреснет. Ни один из основателей ни одной религии в мире не осмелился сказать что-либо подобное».

Христе Уилбур Эддисон Смит, писатель.

2. Тело Христа не могли похитить ради подлога

« Учитывая, что данное событие получило такую огласку, нашелся бы хоть один историк, один очевидец или один противник, который бы засвидетельствовал на все времена, что он видел тело Христа. История оглушительно молчит относительно свидетельств против воскресения».

Зкс-президент Калифорнийской ассоциации адвокатов Том Андерсон.

3. Если бы воскресение Христа было легендой, ее бы легко опровергли современники

«В 56 г. апостол Павел писал, что более 500 человек видели воскресшего Христа, и что многие из них были еще живы (1-е послание к Коринфянам 15:6). Было бы абсолютно невероятно, если бы ранние христиане придумали такую легенду и затем проповедовали ее среди тех, кто легко мог ее опровергнуть, представив тело Иисуса Христа».

Профессор юриспруденции Джон Уорвик Монтгомери.

4. Множества деталей факта воскресения, описанные в Евангелии

«Показания нескольких очевидцев, каждый из которых освещает факты со своей точки зрения, формируют сильную доказательную базу лишь в том случае, когда содержащиеся видимые противоречия в показаниях устраняются в процессе тщательного исследования, не меняя сути события. Это теория свидетельства. Именно так и обстоит дело с различными описаниями воскресения Христа».

Генри Морис Шеффер, логик.

5. За весть о воскресении Спасителя апостолы шли на казнь

«12 человек свидетельствовали, что видели Христа воскресшим и затем в течение 40 лет ни разу не отрекаясь, проповедовали, что это правда. Всех их избивали, забрасывали камнями, бросали в тюрьмы. Они не выдержали бы этого, если бы это не было правдой. В Уотергейте было замешано 12 наиболее влиятельных лиц в мире, которые в своей лжи не продержались и трех недель. И вы говорите мне, что 12 апостолов продолжали лгать в течение 40 лет? Это абсолютно невозможно»

Чарльз Колсон, советник президента.

6. Воскресение Христа стало прочной основой веры христиан

« Представьте психологическую абсурдность такой картины, когда группа побитых трусов забилась от страха в дальнюю комнату (имеется ввиду побег учеников Христа после его ареста — прим. ред.), а спустя несколько дней превращается в сплоченное движение, которому не страшны никакие преследования. И эту перемену пытаются объяснить лишь жалким подлогом. Это просто теряет всякий смысл. И в Евангелии апостол Павел, который стал апостолом уже после воскресения Христа, а до этого был гонителем христиан, пишет: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14).

Том Андерсон, адвокат.

7. Нехристианские деятели того времени деятели упоминали факт воскресения в своих трудах

«Иисус привлек к себе многих иудеев и эллинов. Его считали Христом. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любили его, не прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени».

Иосиф Флавий, еврейский историк.