В Челябинске расскажут о медицине, доступной каждому

В этом году 7 и 8 июня в Челябинске на площадке RadissonBlu (ул. Труда, 179) пройдет V межрегиональный Форум «Медицина, доступная каждому». По традиции событие сфокусирует внимание общественности как на инновационных проектах, так и на болевых точках в сфере здравоохранения. Форум нацелен на поиск эффективных решений по совершенствованию предоставления качественной и доступной медицинской помощи.

История Форума МДК начинается с 2013 года. В 2013, 2015 и 2017 годах это были встречи руководителей частных медицинских организаций Урала. В 2018 году впервые Форум объединил руководителей медицинских организаций разных форм собственности, экспертов федерального уровня и получил название «Медицина, доступная каждому».

2019 год принес с собой новую трансформацию: если в первый день, 7 июня, участников ждет программа, ориентированная на актуальные дискуссионные вопросы, касающиеся развития системы здравоохранения, то

во второй день,8 июня, событие продолжится в другом формате, и площадка будет предоставлена для работы I межрегионального ТРАВМАФОРУМа. Здесь внимание медицинской общественности и пациентского сообщества будет сосредоточено на инновациях в одной из самых динамично развивающихся сфер медицины — травматологии-ортопедии. В рамках нескольких тематических блоков признанные эксперты, ученые и практикующие врачи расскажут о достижениях в области артроскопии, о современной детской травматологии и ортопедии, о новинках эндопротезирования, о реабилитации после вмешательств, о костно-пластических реконструкциях. Программу Форума дополнят экспонаты специализированной выставки медицинского оборудования, фармацевтических и расходных материалов.

В этом году география межрегионального мероприятия расширилась: в первый и второй день Форума выступят эксперты из разных регионов России. Количество заявок от субъектов РФ-участников Форума МДК значительно увеличилось.

Спикерами Форума «Медицина, доступная каждому»станут руководителиразличных медицинских организаций, в том числе крупных федеральных центров; профессионалы в разных областях медицины; представители пациентского сообщества; медицинские юристы и другие эксперты. В программе Форума — выступления зарубежных спикеров (Израиль, Болгария).

Общее планируемое количество участников Форума — порядка 500 человек. Количество мест ограничено. Завершится мероприятие церемонией награждения лучших врачей Челябинской области, приуроченная ко Дню медика.

— Очень символично, что Челябинск стал местом встречи для всех, кому небезразлично то, как дальше будет развиваться здравоохранение в нашей стране. Именно у нас на Южном Урале появились первые саморегулируемые объединения врачей по специальности, — говорит председатель организационного комитета V Форума «Медицина, доступная каждому», член Президиума «Общества врачей России», ассоциированный член Всемирной Медицинской Ассоциации Степан Фирстов. — Челябинские ассоциации врачей не раз заявляли о себе на различных федеральных площадках — в Общественной палате РФ, в Торгово-промышленной палате РФ. Очень приятно, что идея профессиональных СРО в здравоохранении теперь поддержана и со стороны «Общества врачей России».

Организаторы форума:

— Общероссийская общественная организация «Общество врачей России»;

— Ассоциация медицинских организаций «Новомед»;

— Межрегиональная ассоциация травматологов-ортопедов (МАТО);

— Ассоциация травматологов-ортопедов Челябинской области.

Информационный партнер форума — медиахолдинг «Комсомольская правда».