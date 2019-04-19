«Для контроля рождаемости»: власти города в Челябинской области выдали многодетным матерям презервативы

Покупка презервативов для населения рассмешила само население. В интернет попали страницы из доклада главы Миасса о проделанной работе за прошлый год. Мэр городка в Челябинской области отчитался перед депутатами о «приобретении контрацептивов для 13 человек». Самое смешное, что закупку проводили по муниципальной программе «Крепкая семья».

Скрин доклада опубликовал в соцсетях горожанин Константин Недопекин. «На самое главное деньги нашли», пишет автор поста в миасском паблике.

«РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЖДАЕМОСТИ РАЙОННОГО МАСШТАБА»

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» нашла тот самый доклад в интернете. Согласно отчету, на финансирование программы «Крепкая семья» из городского бюджета выделяли 202 тыс. руб. На эти деньги покупали подарки для детей к учебному году, кодировали пьяниц-отцов, устанавливали пожарные извещатели в квартирах и прочее. Сколько ушло денег на покупку контрацептивов из этой суммы, в отчете не указано.

Доклад главы Миасса нашли в интернете.

Информация тут же обросла шутками. Народ обсмеял закупку властей в соцсетях:

— Регулирование рождаемости районного масштаба... Еще и тендер объявляли!

— Это чтобы неблагонадежные граждане не размножались направо и налево.

КОМУ ОКАЗАЛИ «ПОМОЩЬ»

Корреспондент «Комсомолки» решила выяснить, для кого чиновники города с населением 150 тыс. человек покупали контрацептивы. Мы позвонили заместителю главы Миасса по социальным вопросам Валентину Вертипрахову. К слову, высокопоставленный чиновник воспитывает двоих детей.

— На самом деле, в докладе главы Миасского городского округа такой цитаты не было. Ее взяли из подготовительных материалов администрации по исполнению бюджета. Кто-то опубликовал скрин ради хохмы. Но информация о закупке верная. При подготовке отчета мы должны указывать все виды бюджетных расходов. В прошлом году в рамках подпрограммы «Крепкая семья» контрацептивы получили 13 жительниц Миасса. Речь идет о категории многодетных женщин, которые не занимаются воспитанием детей и не хотят работать. Помощь была оказана адресно, — заявил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» заместитель главы Миасса Валентин Вертипрахов.

Нам также удалось поговорить с другими сотрудниками мэрии. Один из работников администрации неофициально объяснил, что презервативы дали пьяницам, состоящим на учете. У этих женщин забирают детей, но они рожают снова и снова. К тому же, выдачу контрацепции объясняют еще и борьбой с распространением венерических заболеваний.