Места для шашлыков 2019 в Челябинске: Где пожарить шашлыки на майские праздники

Майские праздники и шашлыки неразрывны. Не нарушайте традицию, которая складывалась веками. Собирайте своих — и на пикник. Предлагаем вам семь мест, где в Челябинске отдохнуть цивилизованно и без угрозы пожара.

В ПАРКЕ ГАГАРИНА

* Пейнтбольный клуб

Шесть мангальных зон вместимостью до 40 человек. В каждой — большой стол и скамейки. Шампуры, решетка и уголь за дополнительную плату. Можно купить скатерти и одноразовую посуду. А еще — арендовать теплое помещение, если вдруг погода подведет.

Коммуны, 122/2, тел. 750-30-30

Аренда мангальной зоны с заказом игры 700 руб./час, без игры — 1000 руб./час.

* Пейнтбольный клуб

Есть открытые беседки, вместимостью от 15 до 25 человек. И большая теплая беседка для компании до 50 человек. Действует акция: при заказе игры от восьми человек — три часа аренды беседки бесплатно.

Коммуны, 92, тел. 751-03-33

Стоимость открытой беседки без заказа игры — 300 руб./час. Теплого домика — 600 руб./час с игрой, без — 1000 руб./час.

НА ШЕРШНЯХ

* Пляж

Здесь можно посидеть в уютных закрытых беседках. Они вмещают компанию до 25 человек. Рядом с каждой беседкой — оборудованная, освещенная мангальная зона. Аренда решетки — 350 руб. Также продается уголь и жидкость для розжига. Можно попариться в баньке за отдельную плату.

Центральная 3в/1, тел. 248-58-04

Час аренды беседки — 1000 руб. С пн по чт скидка 20%. 6 и 9 часы аренды мангальной зоны в подарок.

* Центр отдыха

Расположиться можно в беседке на 10 человек. Или в деревянном домике, где помимо стола и скамеек стоят мягкие диваны.

Также на территории центра есть красивая беседка на воде — со стеклянной стеной и камином. Вмещает компанию до 20 человек.

На все беседки и домики действует акция 6-ой час в подарок.

Центральная улица, 1А/1, тел. 777-85-71

Беседка до 10 человек — 500 руб./час, домик до 20 человек — 1000 руб./час, домик до 30 человек — 1500 руб./час, красивая беседка с камином — 1500 руб./час.

НА СМОЛИНО

* Пляж

Тут можно арендовать небольшую металлическую беседку с мангалом за 200 руб. Или закрытую беседку на дружную компанию до 25 человек. Также можно с комфортом посидеть в теплом домике. 6 и 9 час аренды любого места для шашлыка в подарок. Если будете жарить много мяса, можно взять второй мангал за доплату — 500 руб.

Новороссийская, 79/2, тел. 751-44-00

Металлическая беседка — 200 руб./час, закрытая беседка до 25 человек — 500 руб./час, домик до 35 человек — 1000 руб./час, до 50 человек — 2000 руб./час.

* Отель

Предлагает устроить целый барбекю-уикенд. На него приглашают с 1 по 3 мая. Ароматный шашлычок, пикник на берегу озера, развлекательные программы для взрослых и детей, сауна, баня, бильярд и подарки.

Хотите на барбекю, но без такого размаха? Просто арендуйте мангальную зону на территории отеля. В стоимость входят решетки, шампуры, уголь, жидкость для розжига и одноразовая посуда. Можно пригласить мангальщика. На берегу песчаный пляж — семьи с детишками могут захватить формочки и лопатки, налепить куличей или построить замок. Плюс на территории есть детский городок.

пос. Смолино, ул. Чапаева, 114, тел. 729-82-29

Стоимость барбекю-тура — от 12 990 руб. на семью. Самая дешевая аренда мангальной зоны обойдется в 650 рублей за час.

В ПАРКОВОМ

Где еще пожарить шашлыки на майские праздники в Челябинске? На окраине микрорайона Парковый. Тут есть прикольные деревянные гриль-домики. Можно собраться семьей или организовать шумную посиделку с друзьями. Места всем хватит — большой стол, скамейки, несколько раскладывающихся стульчиков.

Городок 11а, 82а, въезд с ул. Профессора Благих, тел. 751-10-72

Аренда в будни 600руб./час, пт-вс и праздничные дни — 800 руб./час.

В ПАРКЕ ТИЩЕНКО

Мангальные зоны находятся на территории пейнтбольного клуба «Восторг». На выбор две деревянные беседки: малая — на 15-20 человек и большая — на 50 человек. Можно расположиться в теплой закрытой беседке — до 20 человек. Уголь, решетка и шампура — за дополнительную плату.

ул. 60-лет Октября, тел. 777-53-07

Мангальная зона до 15 человек — 500 руб./час, до 50 человек — 700 руб./час, теплая мангальная зона — 600 руб./час. При заказе четырех часов, пятый в подарок. После 20 ч. цена на 100 руб./час дороже.

В КОПЕЙСКЕ

В 15 минутах езды от Челябинска есть загородный комплекс «Курочкино». Здесь отдыхающим предлагают беседки разных видов или уютные домики вместимостью до 40 человек. В прокате — шампуры, решетка, уголь, жидкость для розжига. Рядом песчаный пляж, волейбольное и футбольное поля, бани, сауны. Для карапузов есть игровая площадка.

Копейск, ул. Озерная, 5, тел. 246-000-5

Цена: от 3000 рублей за 12 часов.

В КАШТАКСКОМ БОРУ

Еще одно отличное место для шашлыка в Челябинске — от города полчаса на машине, также ходят маршрутки. Здесь есть мангальные площадки на любой вкус, вместимостью от 4 до 60 человек. Можно поиграть в волейбол, футбол, теннис или пейнтбол.

Поселок Каштак, ул. Санаторная, 19, тел. 247-23-47

Аренда беседки на весь день: 200 руб. для взрослого человека, для ребенка от 5 до 14 лет — 150 руб.