Челябинск готовится к Вербному воскресенью

Заключительная неделя поста — Страстная — плотно занята богослужениями. Именно сейчас верующие очищают стены от пыли и копоти, протирают иконы, чистят подсвечники, наводят порядок на приходской территории. Во многих храмах белят стены и потолок, моют окна, пол, чистят и полируют подсвечники. Работы ведутся на колокольнях, в трапезных, подсобных помещениях. В уборке храма помогают прихожане, воспитанники воскресных школ, добровольцы.

Действующий кафедральный собор Челябинска — Свято-Симеоновский — в настоящее время освобождается от лесов: художники-реставраторы из Межобластного научно-реставрационного художественного управления города Москвы завершили обновление росписей в купольной части. На Вербное воскресенье новые росписи уже будут радовать прихожан.

Важной предпасхальной акцией, которая пройдет на текущей неделе, станет «Лазарев субботник» 20 апреля. Православная молодежь будет наводить порядок и чистоту не только в храмах, но и на прихрамовых территориях. Субботник стартует в полдень. Вопросы по его организации и возможным съемкам можно задать по телефону 8 922 750 11 77 (Наталья).

В воскресенье шестой недели Великого поста — в 2019 году это 21 апреля — отмечается праздник Входа Господня в Иерусалим, более известный как Вербное воскресенье. Во всех храмах Челябинской области состоятся торжественные богослужения.

О чем вспоминают христиане?

За несколько дней до Своих Крестных страданий Спаситель пришел в Иерусалим. Поскольку Он уже приобрел известность как проповедник и чудотворец, горожане горячо приветствовали его. Как повествует евангелист Матфей, «множество народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» (Мф. 21: 8-9).

«Осанна» означает «спаси, даруй спасение». В древние времена евреи приветствовали такими возгласами царей, вернувшихся с победоносной войны. Однако Христос совершил такой торжественный вход не как земной царь, но как Царь, Царство Которого не от мира сего (Ин. 18: 36), как Победитель греха и смерти. Господь знал непоследовательность толпы. Он знал, что через несколько дней те, кто восклицает «Осанна!», будут кричать: «Распни Его!» Поэтому, глядя на Иерусалим, Спаситель заплакал.

Праздник Входа Господня в Иерусалим на Ближнем Востоке известен также как Пальмовое воскресенье. В России же его называют Вербным воскресеньем. Именно верба распускается раньше всех деревьев. Ее веточки символизируют нашу готовность встретить Христа, впустить Его в свое сердце.

На всенощную службу в субботу вечером верующие приходят с пучками вербы (их по возможности украшают лентами, цветами или зеленью) и стоят с ними на молитве. Затем священник окропляет вербы святой водой, и верующие уносят их домой. Обычное место их хранения — полочка с иконами. Вербу освящают также и по окончании Литургии в воскресенье. Веточки, как правило, хранят до следующего Вербного воскресения.

Во всех православных храмах Челябинской епархии вечером 20 апреля состоится всенощное бдение, а утром 21 апреля — Божественная литургия.

Субботу, предшествующую Вербному воскресенью, называют Лазаревой. В этот день вспоминается чудесное воскрешение Лазаря из Вифании, которое Иисус Христос, согласно Евангелию, совершил накануне Входа в Иерусалим. По церковным правилам, в Лазареву субботу дозволяется вкушение рыбной икры, а в Верное воскресенье — рыбы.

С понедельника, 22 апреля, начинается Страстная седмица. Она посвящена воспоминанию страданий, смерти и погребения Христа Спасителя. А завершится она Пасхой Христовой, которая в нынешнем году отмечается 28 апреля.

Грядущая Пасха — время добрых дел и приятных сюрпризов. Поэтому в предшествующие Светлому Празднику недели верующие заняты подготовкой.

КСТАТИ

Подари радость на Пасху

Чтобы иметь возможность подарить знаки внимания своим подопечным (инвалидам, неимущим, детдомовским детям), многие православные приходы Челябинской епархии проводят сейчас акцию «Подари радость на Пасху». К примеру, прихожане храма Иоанна Воина по выходным встают возле гипермаркетов и торговых центров и просят посетителей пожертвовать продукты, бытовую химию, материалы для творчества либо внести денежное пожертвование. 20 апреля такое дежурство будет осуществляться возле гипермаркета «Магнит» (Молдавская, 14), а 21 апреля возле торгово-развлекательного комплекса «Фиеста» (Молодогвардейцев, 7).

Аналогичную акцию будут проводить прихожане Свято-Георгиевского храма в Металлургическом районе Челябинска. Они будут собирать пожертвования на пасхальные подарки неимущим 20 и 21 апреля возле гипермаркета «Спар» (ул. Электростальская, 18).