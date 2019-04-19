РМК поделилась опытом внедрения наилучших доступных технологий на своих предприятиях

Вице-президент по экологической и промышленной безопасности Русской медной компании (АО «РМК») Наталия Гончар выступила на Всероссийском экологическом форуме «Чистая страна». Мероприятие прошло 19 апреля в Челябинске. В рамках дискуссионной площадки «Снижение загрязнения воздуха в индустриальных центрах — баланс интересов экологии и экономики» топ-менеджер компании представила опыт РМК по внедрению наилучших доступных технологий в области добычи и обогащения руд цветных металлов, общих процессов горнодобывающей промышленности, а также производства меди.

В РМК принята и действует Политика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Ее основными направлениями являются минимизация воздействия производства на окружающую среду, создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья населения, а также обеспечение промышленной безопасности.

В рамках политики для каждого предприятия РМК разрабатывается собственный комплекс природоохранных мероприятий по защите воздуха, водных объектов, растительного и животного миров, почвы, а также меры по безопасному обращению с отходами. Ежегодно на эти цели РМК в среднем направляет около 1,5 млрд рублей.

Комментирует вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар:

- Русская медная компания с момента создания внедряет на своих предприятиях самые передовые технологические решения и оборудование. Это позволило нам, во-первых, обеспечить экономическую эффективность предприятий и, самое главное, снизить нагрузку на окружающую среду даже при росте объемов добычи и производства меди.

Для защиты атмосферного воздуха на предприятиях РМК используют мощные современные пылегазоочистные установки. Чтобы исключить производственные сбросы в природные водоемы,на горнодобывающих и металлургических предприятиях компании внедрены замкнутые циклы оборота воды. Сократить объем образования отходов производства компании помогает вовлечение в оборот вскрышных пород, а также переработка шлаков металлургического производства. В общей сложности на горно-обогатительных комбинатах и металлургических заводах РМК сегодня работает более 40 видов оборудования, процессов и технологий, которые описаны в справочниках по наилучшим доступным технологиям в отрасли.