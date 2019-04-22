2019-04-22T14:51:27+03:00
Общество

Пасхальные службы 2019 в храмах Челябинска: где будут проходить, в какое время начнутся

Где в Челябинске освятить яйца и куличи, расписание пасхальных служб 2019 в храмах Челябинска
Ирина КАРЕЛИНА
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Пасхальные службы пройдут во всех храмах Челябинска.Пасхальные службы пройдут во всех храмах Челябинска.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Традиционно Пасху отмечают в воскресенье. В этом году она выпадает на 28 апреля. «Комсомолка» подготовила для вас расписание пасхальных служб 2019 в храмах Челябинска: часы литургии, исповедей и освящения куличей в храмах города.

Пасха 2019 в Челябинске: Храм в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца (ул. Жукова, 30)

Суббота

8.00 — литургия Благовещение

С 12.00 до 20.00 — освящение яиц и куличей

23.00 — полунощница

Воскресенье

00.00 — праздничная литургия

8.00 — поздняя пасхальная литургия

12:30 — крещение

17.00 — пасхальная вечерня с раздачей Благодатного огня

Пасха 2019 в Челябинске: Свято-Симеоновский кафедральный собор (ул. Кыштымская, 32)

Суббота

8.00 — служба (Великая Суббота и Благовещение)

С 12.00 до 20.00 — освящение яиц и куличей

С 23.15 до 3.00 — праздничная служба с Крестным ходом (в полночь) при участии Митрополита Челябинского и Миасского Григория.

Воскресенье

8.30 — утренняя литургия

17.00 — раздача Благодатного огня из Иерусалима при участии Митрополита Григория.

Пасха 2019 в Челябинске: Храм Святителя Василия Великого (пр. Ленина, 6)

Суббота

8.00 — литургия, исповедь

С 12.00 до 19.00 — освящение яиц и куличей

23.00 — полунощница, крестный ход

Воскресенье

0.00 — праздничная литургия

Пасхальные куличи и яйца можно освятить в храмах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пасхальные куличи и яйца можно освятить в храмах.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пасха 2019 в Челябинске: Свято-Троицкий храм (ул. Кирова, 60а)

Суббота

8.00 — литургия

12.45 — 20.00 — освящение яиц и куличей

22.00 — чтение Деяний святых апостолов

23.15 — ночное пасхальное богослужение

23.50 — крестный ход

Воскресенье

0.00 — ранняя пасхальная литургия

8.30 — поздняя пасхальная литургия

Пасха 2019 в Челябинске: Утоли моя печали (5-я Электровозная улица, 5А)

Суббота

С 14.00 — освящение яиц и куличей

20.00 — исповедь

23.00 — полунощница

23.45 — крестный ход

Воскресенье

0.00 — ранняя пасхальная литургия

8.30 — поздняя пасхальная литургия

Пасха 2019 в Челябинске: Храм благоверного князя Александра Невского (Алое Поле, 1)

Суббота

8.00 — исповедь, литургия св. Василия Великого

8.00 — 18.00 — освящение яиц и куличей

19.00 — чтение Деяний Апостолов

21.00 — общая исповедь

23.15 — полунощница, крестный ход

Воскресенье

0.00 — пасхальная утреня

17.00 — вечернее богослужение

Православные христиане отмечают Пасху в 2019 году 28 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Православные христиане отмечают Пасху в 2019 году 28 апреля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пасха 2019 в Челябинске: Храм в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость (ул. Энергетиков, 21а)

Суббота

8.15 — литургия

После литургии и до вечера — освящение яиц и куличей

16.00 — чтение Деяния Святых Апостолов

22.00 — исповедь

23.30 — пасхальная полунощница, Крестный ход

Воскресенье

0.00 — пасхальная утреня

16.45 — вечернее богослужение

Пасха 2019 в Челябинске: Храм в честь иконы Божией Матери Нечаянная радость (ул. Воровского, 16а)

Суббота

7.45 — исповедь

8.00 — пасхальная литургия

12.00 — 20.00 — освящение яиц и куличей

23.00 — полунощница

Воскресенье

0.00 — пасхальная утреня

9.00 — 20.00 — освящение яиц и куличей

17.00 — вечернее богослужение

Пасха 2019 в Челябинске: Храм Святого преподобного Сергия игумена Радонежского (пр. Победы, 398 к1)

Суббота

7.30 — исповедь, литургия

С 11.00 до 20.00 — освящение яиц и куличей

20.00 — чтение Деяний святых апостолов

23.30 — полунощница

Воскресенье

0.00 — ранняя пасхальная литургия

9.00 — поздняя пасхальная литургия

17.00 — пасхальная великая вечерня

Также 27 апреля с 10 до 15 ч. возле храма пройдут благотворительные ярмарки от мастеров прихода. Все желающие смогут купить вышивку, вязание, сувениры из самых разных материалов. Вырученные средства пойдут нуждающимся, которым помогает храм. это одинокие матери и пожилые люди, больные дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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