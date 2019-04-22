Пасхальные службы 2019 в храмах Челябинска: где будут проходить, в какое время начнутся
Традиционно Пасху отмечают в воскресенье. В этом году она выпадает на 28 апреля. «Комсомолка» подготовила для вас расписание пасхальных служб 2019 в храмах Челябинска: часы литургии, исповедей и освящения куличей в храмах города.
Пасха 2019 в Челябинске: Храм в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца (ул. Жукова, 30)
Суббота
8.00 — литургия Благовещение
С 12.00 до 20.00 — освящение яиц и куличей
23.00 — полунощница
Воскресенье
00.00 — праздничная литургия
8.00 — поздняя пасхальная литургия
12:30 — крещение
17.00 — пасхальная вечерня с раздачей Благодатного огня
Пасха 2019 в Челябинске: Свято-Симеоновский кафедральный собор (ул. Кыштымская, 32)
Суббота
8.00 — служба (Великая Суббота и Благовещение)
С 12.00 до 20.00 — освящение яиц и куличей
С 23.15 до 3.00 — праздничная служба с Крестным ходом (в полночь) при участии Митрополита Челябинского и Миасского Григория.
Воскресенье
8.30 — утренняя литургия
17.00 — раздача Благодатного огня из Иерусалима при участии Митрополита Григория.
Пасха 2019 в Челябинске: Храм Святителя Василия Великого (пр. Ленина, 6)
Суббота
8.00 — литургия, исповедь
С 12.00 до 19.00 — освящение яиц и куличей
23.00 — полунощница, крестный ход
Воскресенье
0.00 — праздничная литургия
Пасхальные куличи и яйца можно освятить в храмах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пасха 2019 в Челябинске: Свято-Троицкий храм (ул. Кирова, 60а)
Суббота
8.00 — литургия
12.45 — 20.00 — освящение яиц и куличей
22.00 — чтение Деяний святых апостолов
23.15 — ночное пасхальное богослужение
23.50 — крестный ход
Воскресенье
0.00 — ранняя пасхальная литургия
8.30 — поздняя пасхальная литургия
Пасха 2019 в Челябинске: Утоли моя печали (5-я Электровозная улица, 5А)
Суббота
С 14.00 — освящение яиц и куличей
20.00 — исповедь
23.00 — полунощница
23.45 — крестный ход
Воскресенье
0.00 — ранняя пасхальная литургия
8.30 — поздняя пасхальная литургия
Пасха 2019 в Челябинске: Храм благоверного князя Александра Невского (Алое Поле, 1)
Суббота
8.00 — исповедь, литургия св. Василия Великого
8.00 — 18.00 — освящение яиц и куличей
19.00 — чтение Деяний Апостолов
21.00 — общая исповедь
23.15 — полунощница, крестный ход
Воскресенье
0.00 — пасхальная утреня
17.00 — вечернее богослужение
Православные христиане отмечают Пасху в 2019 году 28 апреля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пасха 2019 в Челябинске: Храм в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость (ул. Энергетиков, 21а)
Суббота
8.15 — литургия
После литургии и до вечера — освящение яиц и куличей
16.00 — чтение Деяния Святых Апостолов
22.00 — исповедь
23.30 — пасхальная полунощница, Крестный ход
Воскресенье
0.00 — пасхальная утреня
16.45 — вечернее богослужение
Пасха 2019 в Челябинске: Храм в честь иконы Божией Матери Нечаянная радость (ул. Воровского, 16а)
Суббота
7.45 — исповедь
8.00 — пасхальная литургия
12.00 — 20.00 — освящение яиц и куличей
23.00 — полунощница
Воскресенье
0.00 — пасхальная утреня
9.00 — 20.00 — освящение яиц и куличей
17.00 — вечернее богослужение
Пасха 2019 в Челябинске: Храм Святого преподобного Сергия игумена Радонежского (пр. Победы, 398 к1)
Суббота
7.30 — исповедь, литургия
С 11.00 до 20.00 — освящение яиц и куличей
20.00 — чтение Деяний святых апостолов
23.30 — полунощница
Воскресенье
0.00 — ранняя пасхальная литургия
9.00 — поздняя пасхальная литургия
17.00 — пасхальная великая вечерня
Также 27 апреля с 10 до 15 ч. возле храма пройдут благотворительные ярмарки от мастеров прихода. Все желающие смогут купить вышивку, вязание, сувениры из самых разных материалов. Вырученные средства пойдут нуждающимся, которым помогает храм. это одинокие матери и пожилые люди, больные дети.
ИСТОЧНИК KP.RU