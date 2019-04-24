2019-04-24T15:34:29+03:00
Политика

Депутат пожаловался в прокуратуру на жительницу Челябинской области из-за лайков в соцсетях

А перед этим публично назвал ее «тупорылочкой»
Андрей АБРАМОВ
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На суде Вячеслав Откин рассказал, что после окончания депутатского срока планирует переехать в США.На суде Вячеслав Откин рассказал, что после окончания депутатского срока планирует переехать в США.Фото: СОЦСЕТИ
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Депутат из Миасса Вячеслав Откин сейчас отвечает в суде за оскорбление. Местную жительницу он назвал «тупорылочкой» в одном из пабликов «ВКонтакте». В группе бурно обсуждали политику. В комментарии вмешался Откин и начал оскорблять горожан. Кого-то назвал ублюдком. С этого и понеслось.

— Надо жаловаться на него в нашу думу, — на хамство депутата написала Татьяна Булатова.

— Вот тебя кто же лишил ума, тупорылочка, — ответил Вячеслав.

Татьяна подала иск о защите чести и достоинства. Сейчас идет разбирательство. А недавно депутат Откин ответил Булатовой своей «кляузой». Написал на нее заявление в прокуратуру.

МОЖЕТ ЛИ ЛАЙК ОСКОРБИТЬ ДЕПУТАТСКОЕ ДОСТОИНСТВО?

— Мне дали почитать заявление. Звучит примерно так: «Прошу привлечь к административной ответственности за лайки лицам, оскорбляющим меня и за агитацию лишения меня мандата депутата», — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» Татьяна Булатова.

Прокуроры пока думают, что делать с таким неординарным заявлением. Настоящая правовая коллизия: может ли лайк оскорбить депутатское достоинство?

— Я предоставила скрины переписок в группах, где Откин оскорблял других горожан. В объяснительной написала, что согласна была с высказываниями пользователей о неподобающем и оскорбительном разговоре депутата с подписчиками, — добавила Татьяна.

СУД ПРОВЕРЯЕТ СТРАНИЦУ ДЕПУТАТА В СОЦСЕТЯХ

При этом жительница Миасса рассказала и о хорошем поступке депутата. Якобы он после одного из заседаний по ее иску попросил о примирении. А после этого пригнал грузовик отсыпки во двор Татьяны и спилил аварийную липу, которую жильцы упрашивали чиновников убрать последние два года.

Впрочем, мириться или нет, Татьяна пока не решила. Все-таки ее вызывали в прокуратуру.

— У нас следующее заседание назначено на середину мая. Суд запросил у «ВКонтакте» информацию — действительно ли страница, с которой меня назвали «тупорылочкой», принадлежит Откину.

Сам Откин настаивает, что не писал такого. В свое оправдание заверяет, что не умеет печатать на компьютере, а крамольный комментарий мог оставить кто-то другой от его имени.

В разговоре с КП, Вячеслав Иванович дал понять, что не намерен больше требовать от прокуратуры наказать Татьяну.

— Мы с ней на мировую пошли, конфликт исчерпан. Татьяна правда думает еще... Я им дерево спилили, которое они два года просили убрать, — рассказал Вячеслав Откин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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