Как физиотерапия помогает при хроническом простатите

Хронический простатит — достаточно распространенное заболевание среди лиц среднего и молодого возраста, даже с 20 лет. Основными причинами, способствующими возникновению воспалительных процессов в предстательной железе, являются урогенитальные инфекции. Они могут быть и передающимися половым путем, и возникающими вследствие активизации собственной бактериальной флоры в силу снижения защитных сил организма, нарушения микроциркуляции и преобладания застойных явлений в органе.

В лечении хронического простатита широко используются физиотерапевтическое воздействие. Это связано с тем, что лекарственные препараты плохо проникают в предстательную железу и концентрация их в железе значительно ниже, чем в сыворотке крови.

Многие физические факторы в различных методиках входят в состав комплексной терапии. Активно используются как традиционные методы физического воздействия (пальцевой массаж предстательной железы), так и методы аппаратной физиотерапии: тепловое лечение (микроволновая ректальная гипертермия и уретральная термотерапия), электростимуляция простаты, магнитотерапия (поверхностная и полостная) и прочее. Каждый из факторов, как правило, воздействующих местно на предстательную железу (уретрально, ректально, накожно), обладает преимущественным действием на отдельные звенья патогенеза хронического простатита. В связи с этим прослеживается тенденция одномоментного использования нескольких физиотерапевтических факторов. Например, один из комплексов воздействия — ректальная электрическая стимуляция мышц промежности, мочевого пузыря, простаты и семенных пузырьков, низкоинтенсивное излучение, магнитное поле и нейростимуляция патогенных зон. Микроволновая гипертермия позволяет добиться успеха в лечении даже запущенных форм простатита. Термотерапия по показаниям используется для лечения аденом простаты в качестве альтернативы операции.

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Массаж предстательной железы наиболее известный и признанный способ лечения хронического простатита. Показаниями к выполнению массажа простаты являются: хронический бактериальный простатит, синдром хронической тазовой боли, асимптоматический простатит (при проведении лечения), необходимость получения секрета простаты для диагностических целей.

Физиотерапевтическое воздействие оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие, улучшает микроциркуляцию, изменяет течение окислительно-восстановительных и тканевых ферментативных процессов, создает условия для более эффективного действия антибиотиков на воспалительный процесс, повышает тонус гладкой мускулатуры предстательной железы, восстанавливает ее эвакуаторную, секреторную функцию, а также существенно улучшает половую функцию больных хроническим простатитом.

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