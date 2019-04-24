2019-04-24T14:47:04+03:00
Клиника года

Как физиотерапия помогает при хроническом простатите

Лечение мужчин в комфортных условиях
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Хронический простатит — достаточно распространенное заболевание среди лиц среднего и молодого возраста, даже с 20 лет. Основными причинами, способствующими возникновению воспалительных процессов в предстательной железе, являются урогенитальные инфекции. Они могут быть и передающимися половым путем, и возникающими вследствие активизации собственной бактериальной флоры в силу снижения защитных сил организма, нарушения микроциркуляции и преобладания застойных явлений в органе.

В лечении хронического простатита широко используются физиотерапевтическое воздействие. Это связано с тем, что лекарственные препараты плохо проникают в предстательную железу и концентрация их в железе значительно ниже, чем в сыворотке крови.

Многие физические факторы в различных методиках входят в состав комплексной терапии. Активно используются как традиционные методы физического воздействия (пальцевой массаж предстательной железы), так и методы аппаратной физиотерапии: тепловое лечение (микроволновая ректальная гипертермия и уретральная термотерапия), электростимуляция простаты, магнитотерапия (поверхностная и полостная) и прочее. Каждый из факторов, как правило, воздействующих местно на предстательную железу (уретрально, ректально, накожно), обладает преимущественным действием на отдельные звенья патогенеза хронического простатита. В связи с этим прослеживается тенденция одномоментного использования нескольких физиотерапевтических факторов. Например, один из комплексов воздействия — ректальная электрическая стимуляция мышц промежности, мочевого пузыря, простаты и семенных пузырьков, низкоинтенсивное излучение, магнитное поле и нейростимуляция патогенных зон. Микроволновая гипертермия позволяет добиться успеха в лечении даже запущенных форм простатита. Термотерапия по показаниям используется для лечения аденом простаты в качестве альтернативы операции.

В Урологическом центре доктора Соколова А.В. открыто отделение физиотерапии. Отдельный холл, санузел при отделении, индивидуальные просторные кабинки — все это позволяет мужчинам проходить комплексную терапию в комфортных условиях.

Массаж предстательной железы наиболее известный и признанный способ лечения хронического простатита. Показаниями к выполнению массажа простаты являются: хронический бактериальный простатит, синдром хронической тазовой боли, асимптоматический простатит (при проведении лечения), необходимость получения секрета простаты для диагностических целей.

Физиотерапевтическое воздействие оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие, улучшает микроциркуляцию, изменяет течение окислительно-восстановительных и тканевых ферментативных процессов, создает условия для более эффективного действия антибиотиков на воспалительный процесс, повышает тонус гладкой мускулатуры предстательной железы, восстанавливает ее эвакуаторную, секреторную функцию, а также существенно улучшает половую функцию больных хроническим простатитом.

Пациенты Урологического центра доктора Соколова А.В могут быть уверены в безопасности проводимого лечения. Все датчики либо одноразовые, либо проходят этапы дезинфекции и стерилизации. Все аппараты разрешены к применению на территории РФ и регулярно проходят плановое техническое обслуживание.

Лечебно-диагностический центр урологии и андрологии доктора Соколова А.В. — участник проекта «Клиника года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос за данный медицинский центр, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

г. Челябинск, ул. Тагильская 20 А, ул.Тарасова 48.

Запись на прием к врачу по телефонам: +7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83.

urolog74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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