Афиша 9 Мая 2019 в Челябинске: горожан поздравят с Днем Победы Лев Лещенко и Елена Ваенга

Все ближе один из главных праздников нашей страны — День Победы. Афиша 9 Мая 2019 в Челябинске — это 25 событий.

Нас ждут торжественное построение Челябинского гарнизона на площади Революции, шествие Бессмертного полка, праздничный концерт Льва Лещенко и Елены Ваенги и салют на набережной реки Миасс. Впрочем, каждый найдет для себя в афише 9 Мая 2019 в Челябинске праздничное событие по вкусу.

ЗВЕЗДЫ ВЫСТУПЯТ НА НОВОМ МЕСТЕ

Изменились некоторые адреса привычных мероприятий. Так, вечерний праздничный концерт пройдет не на площади Революции, а на площадке у Торгового центра (ул. Каслинская, 64). А наблюдать за салютом, который продлится 12 минут, предлагают на набережной реки у памятника Столыпину.

Движение общественного транспорта во время вечерних праздничных событий 9 Мая отменяется.

Торжественное построение Челябинского гарнизона на площади Революции - одно из главных событий дня.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КОНЦЕРТЫ, УГОЩЕНИЯ, ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ

Открывается Афиша 9 Мая 2019 в Челябинске накануне, 8 мая.

8 мая.

14.00. Музыкальный марафон «Песни Весны и Победы!». Городской сад им. А. С. Пушкина.

17.30. Концерт артистов академического театра драмы им. Н. Орлова, посвященный памяти артистов фронтовых концертных бригад. Театральная площадь.

9 мая.

10.00. Торжественная церемония возложения цветов и венков. Мемориал «Вечный огонь».

11.00. Праздничный концерт «Победа в сердце каждого живет». Парк «Металлург» им. О. Тищенко.

12.00. Торжественное построение Челябинского гарнизона. Площадь Революции.

12.00. Народные гуляния «Отдыхаем с ветеранами». Парк «Сад Победы».

12.00. Праздничное мероприятие «Во имя Отчизны — Победа». Парк «Калининский», ул. Чайковского, 185.

12.00. Акция «Георгиевская ленточка». Все парки города, Кировка.

13.00. Праздничный концерт, полевые кухни. Фестиваль кухонь народов мира. Театральная площадь.

13.00. Праздничный концерт оркестра «Живые звуки». Полевые кухни. Парк «Металлург» им. О. Тищенко.

13.00. Гала-концерт открытого вокально-хореографического конкурса «Пришла весна, пришла Победа!». ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина.

13.00. Праздничная программа «Неугасимая память поколений». Кировка.

13.00. Праздничная программа «Весна Победы!». Горсад им. А. С. Пушкина.

14.00. Праздничная программа «День Победы». Сквер по ул. Молодогвардейцев.

14.00. Шествие «Бессмертного полка». Пр. Ленина — ул. Цвиллинга.

14.30. Праздничный концерт. ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина.

15.00. Праздничная программа. Парк «Калининский». Ул. Чайковского, 185.

16.00. Концерт духового оркестра. ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, летний театр.

17.00. Народные гуляния «Весна Победы». Площадь у РК «Аврора».

19.00. Праздничный концерт «Победная весна!». Выступление звезд российской эстрады — Льва Лещенко и Елены Ваенги. Площадь у Торгового центра. Ул. Каслинская, 64.

20.00. Патриотический проект «Огонь Победы». Праздничный концерт с участием финалистов областного народного конкурса «Марафон талантов». Площадь Ярославского.

22.00. Праздничный фейерверк. Набережная реки Миасс, у памятника Столыпину.

23.00. Кинопоказ. Художественный фильм «Судьба человека». ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр.