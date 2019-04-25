«Учим как в советской школе»: 31-й лицей из Челябинска вошел в тройку лучших по всей России

Физико-математический лицей № 31 каждый год попадает в различные рейтинги российских школ. К его победам, как и к победам челябинских лицеистов на всемирных олимпиадах, мы давно привыкли. Однако в этом году лицей отличился особо. По версии агентства «RaEx», он вошел в тройку лучших учебных заведений страны, выпускники которых чаще всего поступают в ведущие вузы России. В такие, как МГУ, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»…

Все ближайшие конкуренты челябинского лицея из двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга (см. ниже — ред.). Москвичей в этом рейтинге, вообще, более половины. Как Челябинску удалось пробиться в первую тройку или гордятся ли этим в самом лицее, рассказал заместитель директора лицея № 31 Максим КАРМАНОВ.

— Бюджет любой московской школы в разы превышает бюджет школы региональной, в том числе и челябинской. При этом мы находимся вдалеке от Москвы и у нас в регионе нет каких-то серьезных научных центров. То, что оказались на третьем месте в рейтинге конкурентоспособности выпускников, на мой взгляд, достижение высочайшего уровня. Это то, чем Челябинск и область в целом, могли бы гордиться. Каждый мечтает дать своим детям качественное образование. Если у ребенка есть способности к физике, к математике, его родителям не нужно переезжать в Москву, в Санкт-Петербург, в Подмосковье. Образование высочайшего федерального уровня можно получить в родном городе. Кстати, в прошлом году мы были на пятой строчке этого рейтинга.

— Что вам позволило подняться за год на две ступени?

— Слаженный коллектив, перед которым поставлена высокая планка.

— В чем секрет успеха, что отличает вас от других?

— Многие считают, что у нас лицей какой-то выдающийся. На самом деле, по большей части, мы делаем то же самое, что делала советская школа. Просто мы сохранили тот уровень требований и контакта с детьми. Если ребенок что-то не понимает, он всегда может остаться на бесплатное индивидуальное занятие с педагогом. И это первый компонент успеха.

Вторая составляющая: мы даем детям достаточно много вариантов для самореализации в интеллектуальном плане. В лицее около ста бесплатных кружков, среди которых ребенок может выбрать по интересам.

И третье — это коллектив преподавателей с высоким уровнем подготовки. У нас, к примеру, два преподавателя входят в центральную предметно-методическую комиссию. Таких всего два в Челябинской области, и оба работают у нас.

— Раньше область выкладывала в интернет рейтинг школ по результатам ЕГЭ. Однако несколько лет назад обнародовать эти данные запретили. Чиновники говорят, что ЕГЭ не показатель успешности школы. А как считаете вы? И должны ли родители смотреть на рейтинги?

— ЕГЭ - достаточно серьезный и объективный показатель того, насколько школа дала ребенку базовые знания и алгоритмы решения задач. Но дети, обладающие высокими интеллектуальными способностями, не всегда пишут ЕГЭ на высшие оценки, их стезя другая — олимпиады.

Рейтинги, я считаю, должны быть открытыми. Почему это прячут, понятно: некоторые пафосные и раскрученные лицеи показывают результаты хуже, чем среднестатистические школы. Но не все рейтинги прячут. В Челябинске уже несколько лет проводится «Интеллектуальный марафон школьников». Это серия олимпиад по десяти предметам для среднего звена. На основании результатов этих олимпиад составляется городской рейтинг школ. И он находится в открытом доступе. Этот рейтинг — хороший показатель того, какой из предметов и где преподают на высоком уровне. Если какая-то школа не демонстрирует никаких результатов, то, скорее всего, и работа там не ведется.

Правда, ни один рейтинг не является абсолютным мерилом. У нас, к примеру, физика, математика, информатика на очень высоком уровне. Для одних детей мы — отличная школа. А кому-то нужно, чтобы ребенок мог после уроков заниматься спортом и ездить на соревнования. В 31-м лицее для этого нет условий. Для таких родителей и детей мы плохие.

— Ваш лицей тоже открыт для каждого?

— Мы не закрытая школа и каждый год набираем талантливых ребят в 5, в 8 и в 10 классы. Правда, для этого ребенку нужно пройти вступительные экзамены. Берем тех, кто действительно хочет и может у нас учиться. Иногда родители не думают об интересах ребенка и ведут его к нам, чтобы где-то похвастаться: а мой учится в 31-м лицее! А ребенку не очень интересен наш профиль, и учиться не получается, он с трудом дотягивает до тройки. Такого быть не должно. Учиться нужно в той школе, которая сможет максимально раскрыть потенциал ребенка.

— Как понять, к чему склонен ребенок?

— Пробовать и смотреть: нравится или нет, получается или нет. А давить на ребенка не стоит.

— Агентство «RaEx» обновляет свой рейтинг каждый год.

— Поэтому выпускникам 2019 года предстоит сложная задача — не уронить планку и постараться поднять лицей на вторую строчку.

НА ЗАМЕТКУ

Как выглядит пятерка лучших

1. Школа-интернат имени Колмогорова при МГУ.

2. Московский лицей «Вторая школа».

3. Физико-математический лицей № 31 из Челябинска.

4. Университетская гимназия МГУ.

5. Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге.

В топ-100 этого рейтинга также попал лицей №39 из Озерска, он занял 71-e место.

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