Пасха в Челябинске 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть
28 апреля православные христиане отмечают Пасху, или Воскрешение Господне. Есть такая примета: «На Пасху солнце танцует». Это значит, что и в самый пасмурный день солнышко обязательно выглянет из пелены туч. Впрочем, празднику рады все — из-за вкусного угощения — куличей, пасх, крашеных яиц. Пасха 2019 в Челябинске — это и торжественные богослужения в храмах города, и мастер-классы по изготовлению угощения и декора для праздничного стола. Мы узнали программу мероприятий на Пасху 2019 в Челябинске.
«ПАСХАЛЬНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»
В воскресенье, 28 апреля, в 11.00, в читальном зале библиотеки №7 пройдет мастер-класс «Пасхальное вдохновение». Приглашаются дети и взрослые.
Под руководством педагога участники смастерят композицию для праздничного стола в технике декорирования натуральными материалами. Желательно принести с собой ножницы, гибкие веточки березы, бусинки, косточки абрикоса.
Адрес: Челябинск, ул. Машиностроителей, 42. Запись по тел. (351) 253-34-83
Вход свободный.
ТВОРИ, КАК «ЛЕОНАРДО»!
Накануне Пасхи 2019 в Челябинске проведут мастер-класс по оформлению декоративной тарелочки для яиц в технике декупажа. Сбор 27 апреля в 13.00 в ТРК «Алмаз».
Дети и их родители научатся работать с салфетками и морилкой, освоят основные приемы модной декоративной техники.
Адрес: Челябинск, Копейское шоссе, 64, ТРК «Алмаз», отдел «Леонардо».
Цена: 420 руб (материал включен в стоимость).
Накануне Пасхи челябинец научат расписывать яйца.Фото: Михаил ФРОЛОВ
РАСПИШИ ДЕРЕВЯННОЕ ЯЙЦО
В субботу, 27 апреля, в Челябинске пройдет фестиваль УралВеганФест 2019. Кроме дегустации и покупки веганских блюд от профессиональных поваров будет и пасхальный мастер-класс.
Умельцы из мастерской деревянных изделий Резкиных научат взрослых и детей раскрашивать деревянные яйца. Яйцо — самый известный символ Пасхи.
На фестивале можно приобрести пасхальные подарочные наборы из дерева и веганские куличики.
Адрес: Челябинск, пр. Ленина, 68, банкет-холл «АТТИМО».
Часы работы: 11.00-19.00.
Вход свободный.
Фарфоровые кружева можно увидеть в Публичной библиотеке. Фото:chelreglib.ru
ФАРФОРОВЫЕ КРУЖЕВА
28 апреля будет работать выставка «Белое золото: уральский фарфор». Экспонаты — чайные и кофейные сервизы, фарфоровые картины, тарелки, фигурки и другие изделия, созданные мастерами Южноуральского фарфорового завода.
Знаменитый фарфоровый завод в Южноуральске был создан в середине XX века. Он выпускал не только «будничную» посуду, но и художественные изделия. Фарфоровая посуда от этого завода была в каждой челябинской семье.
В роспись фарфоровых изделий были введены цветочные мотивы, изображения яблока, помидора, перца на ярком интенсивном красном или черном фоне.
Адрес: Челябинск, пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная публичная библиотека. Тел. (351) 266-05-33.
26, 27, 30 апреля: 9.00 — 20.00.
28 апреля: 12.00 — 19.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU