Пасха в Челябинске 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

28 апреля православные христиане отмечают Пасху, или Воскрешение Господне. Есть такая примета: «На Пасху солнце танцует». Это значит, что и в самый пасмурный день солнышко обязательно выглянет из пелены туч. Впрочем, празднику рады все — из-за вкусного угощения — куличей, пасх, крашеных яиц. Пасха 2019 в Челябинске — это и торжественные богослужения в храмах города, и мастер-классы по изготовлению угощения и декора для праздничного стола. Мы узнали программу мероприятий на Пасху 2019 в Челябинске.

«ПАСХАЛЬНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»

В воскресенье, 28 апреля, в 11.00, в читальном зале библиотеки №7 пройдет мастер-класс «Пасхальное вдохновение». Приглашаются дети и взрослые.

Под руководством педагога участники смастерят композицию для праздничного стола в технике декорирования натуральными материалами. Желательно принести с собой ножницы, гибкие веточки березы, бусинки, косточки абрикоса.

Адрес: Челябинск, ул. Машиностроителей, 42. Запись по тел. (351) 253-34-83

Вход свободный.

ТВОРИ, КАК «ЛЕОНАРДО»!

Накануне Пасхи 2019 в Челябинске проведут мастер-класс по оформлению декоративной тарелочки для яиц в технике декупажа. Сбор 27 апреля в 13.00 в ТРК «Алмаз».

Дети и их родители научатся работать с салфетками и морилкой, освоят основные приемы модной декоративной техники.

Адрес: Челябинск, Копейское шоссе, 64, ТРК «Алмаз», отдел «Леонардо».

Цена: 420 руб (материал включен в стоимость).

Накануне Пасхи челябинец научат расписывать яйца.Фото: Михаил ФРОЛОВ

РАСПИШИ ДЕРЕВЯННОЕ ЯЙЦО

В субботу, 27 апреля, в Челябинске пройдет фестиваль УралВеганФест 2019. Кроме дегустации и покупки веганских блюд от профессиональных поваров будет и пасхальный мастер-класс.

Умельцы из мастерской деревянных изделий Резкиных научат взрослых и детей раскрашивать деревянные яйца. Яйцо — самый известный символ Пасхи.

На фестивале можно приобрести пасхальные подарочные наборы из дерева и веганские куличики.

Адрес: Челябинск, пр. Ленина, 68, банкет-холл «АТТИМО».

Часы работы: 11.00-19.00.

Вход свободный.

Фарфоровые кружева можно увидеть в Публичной библиотеке. Фото:chelreglib.ru

ФАРФОРОВЫЕ КРУЖЕВА

28 апреля будет работать выставка «Белое золото: уральский фарфор». Экспонаты — чайные и кофейные сервизы, фарфоровые картины, тарелки, фигурки и другие изделия, созданные мастерами Южноуральского фарфорового завода.

Знаменитый фарфоровый завод в Южноуральске был создан в середине XX века. Он выпускал не только «будничную» посуду, но и художественные изделия. Фарфоровая посуда от этого завода была в каждой челябинской семье.

В роспись фарфоровых изделий были введены цветочные мотивы, изображения яблока, помидора, перца на ярком интенсивном красном или черном фоне.

Адрес: Челябинск, пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная публичная библиотека. Тел. (351) 266-05-33.

26, 27, 30 апреля: 9.00 — 20.00.

28 апреля: 12.00 — 19.00.

Вход свободный.