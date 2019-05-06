Эксперт раскритиковал планы чиновников по обрезке деревьев на площади Революции

Этим летом власти Челябинска обещают взяться за реанимацию сквера на площади Революции и ремонт гранитных трибун у памятника Ленину. Сам монумент, не без скандалов, но все же был восстановлен раньше.

Сейчас смотреть на некогда уютный зеленый сквер грустно. Мало того, что цементные плитки вокруг фонтана и на дорожках выщерблены: грусти нагоняют несколько сухих елей.

В мэрии утверждают, что грядущий ремонт архитектурно-паркового комплекса на площади станет самым масштабным за последнее время. Он начнется в ближайшее время и продлится до октября.

ЧТО СДЕЛАЮТ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Сквер на площади Революции:

— формовочная обрезка деревьев, восстановление газона; ремонт и замена облицовки чаши фонтана и цветочных клумб; новые скамейки и урны; замена гранитных ступеней с обустройством пандусов; ремонт плиточного покрытия.

Цена вопроса — 7,5 млн руб.

Трибуны у памятника Ленину:

— ремонт и замена облицовки; ремонт подпорных стенок; ремонт гранитных ступеней и лестничных маршей.

Цена вопроса — 7 млн 260 тыс. руб.

Сквер (ул. Тимирязева, у Драматического театра):

— формовочная обрезка деревьев, восстановление газона; ремонт и замена облицовки лестничных маршей; замена скамеек и урн; ремонт плиточного покрытия тротуаров; ремонт водоотводных лотков и установка решеток.

Цена вопроса — 4 млн 500 тыс .руб.

Итого — 19,2 млн руб.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Обрезка деревьев все испортит

Директор Ботанического сада ЧелГУ, кадидат биологических наук Вера Меркер ужаснулась планам грядущего ремонта:

— Деревьям сквера на площади Революции совершенно не требуется формовочная обрезка: там растут сорта, уже обладающие красивой кроной — ели, кедровые сосны, липы. Как можно обрезать крону голубой ели? Липа — ландшафтное дерево, крона которого — само по себе украшение. Не нуждаются в обрезке и березы, тонкие ветви которых красиво свисают до земли.

Сухие ели в сквере на площади Революции нужно менять. Здоровые деревья — не трогать. Фото: группа «Гражданский патруль»/ВКонтакте

— Но есть в сквере и сухие ели.

— Есть. И их нужно заменять молодыми саженцами, высотой 4-5 метров. Скверу, который в 70-е годы сделали суперпрофессионалы, требуется постоянный уход: полив, подкормка, обрезка сухих ветвей. Не более того! Я работала над концепцией благоустройства зеленых зон центра Челябинска. И рекомендации по зеленым насаждениям были четкими. Именно на их основе должны верстаться планы, сметы.