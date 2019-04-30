Дети рисуют лето: конкурс детских рисунков для ребят от 3 до 16 лет в Челябинске

Каникулы в деревне у бабушки, веселые забавы в лагере, рыбалка на берегу реки с друзьями, а может отдых на морском побережье — столько всего интересного можно успеть за три летних месяца! Каким будет ваше лето?

«Комсомольская правда» приглашает ребят от 3 до 16 лет нарисовать свое лето, сфотографировать рисунок и отправить снимок к нам в редакцию в электронном виде (см. форму ниже). Работа может быть цветной или монохромной, нарисованной карандашом, ручкой, акварелью, гуашью, фломастерами и т.п. Обязательное требование: рисунок должен иметь горизонтальное расположение на листе бумаги. Требуемый формат — JPEG. Не допускается помощь взрослых при создании рисунка.

Родитель или законный представитель ребенка фотографирует и отправляет рисунок по форме ниже. Для отправки рисунка родитель или законный представитель ребенка должен указать свое ФИО, как оно написано в паспорте, а также номер телефона.

Старт конкурса — 30 апреля 2019 года.

Завершение конкурса — 3 июня 2019 в 10.00 по местному времени.

Прием рисунков: с 30 апреля по 2 июня 2019 года.

Подведение итогов — до 8 июня 2019 года.

По итогам конкурса определятся победители, которых мы пригласим в нашу редакцию и наградим призами от «Комсомольской правды» и партнеров.

Важно: От каждого участника в конкурсе может участвовать только один рисунок.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) — 1 голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить модератор. Любое нарушение будет приравнено к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 89999999999.

Удачи!

Положение о фотоконкурсе