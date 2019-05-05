Воспитанный в 90-х: Брутальный челябинец завязал с криминалом и стал тревел-блоггером

Стрижка под ноль, окладистая борода и огромный черный «крузак» — Сергей Сайман выглядит грозно. Сейчас он лихо ведет репортажи на You-Tube и Instagram из разных закоулков мира. Но до этого занимался вещами, о которых мало кто готов рассказать.

— Когда пришло время идти в армию, прокурор оказался быстрее. Меня привлекли за разбой. Тогда все закончилось благополучно, но уже через пару лет получил условку за кражу. Из-за конфликта с другой группировкой меня пытались зарезать в подъезде. Потом я заработал первых пару миллионов. Подвернулась легальная сделка по перепродаже металла. Дальше бизнес шел, но где большие деньги - там трудности. Не сумели договориться с партнером и за попытку покушения меня брал ОМОН. Но и здесь все обошлось. В 2008 году обвиняли в попытке мошенничества. Помогал вести переговоры и получилось так, что один партнер кинул другого. Поскольку я курировал сделку подозрение упало на меня. Пять лет я скрывался от розыска, — исповедуется челябинец.

«ТИПИЧНЫЙ БАНДИТ»

На комментарии в духе «типичный бандит», «браток» — Сайман не реагирует. Потому и опубличил свое прошлое, чтобы заработать иммунитет к мнению окружающих.

— Если бы тогда не сбежал, 99% меня бы посадили. У всех людей — полиция не исключение — есть острая стадия: когда что-то произошло следует немедленно кого-то наказать. Прошли годы, я перестал бегать и меня задержали. К этому времени эмоции утихли, мне удалось донести аргументы в защиту своей невиновности и обвинение сняли.

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ В ПУТИ

Сегодня Сергей не лезет в сомнительные авантюры. Из бизнеса купи-продай ушел в IT-сферу. С адреналиновой иглы не слез и чтобы подпитывать зависимость, пускается в опасные путешествия. Восемь месяцев в году он в дороге. Остальное время — готовится. «КП — Челябинск» поговорила с Сайманом о его пути.

Восхождение на вулкан Казбек на границе России и Грузии.Фото: из личного архива героя публикации.

ЛЕДЯНОЙ ПЛЕН: ЗАХВАТЫВАЕТ КАМАЗЫ И ЛЮДЕЙ

В Якутии два месяца перед глазами был чистейший снег. Возвращаться в Челябинск тяжело: кругом грязь и серость.

Север от другой части России отличает понимание свободы. У нас это свобода передвижения: пошел в магазин, купил билет на самолет. Там людям из поселения не выбраться, если дорогу не почистили от снега.

Уехать оттуда жители могут несколько месяцев в году. В холодное время — когда проложены зимники, это — дорога из прессованного снега или проходящая по льду водоема. Или летом, когда начинается судоходная навигация. В это же время бизнес суетится, закупает товары. Потому что в другое время это сделать невозможно — снова оказываешься отрезан от мира. Все остальное время люди заняты выживанием.

Конечно, в некоторых населенных пунктах есть аэродромы. Раз в пару месяцев там садятся самолеты. Иногда билет стоит дороже, чем до Америки.

В свои экспедициях Сайман добрался до одного из самых северных городов России — Тикси.Фото: из личного архива героя публикации.

Расстояние между поселками от 50 до 500 км. Никаких автобусов между ними нет. Если тебе срочно нужно в другой населенный пункт? Два варианта: платишь круглую сумму таксисту на внедорожнике — есть там такой способ заработка. Или бредешь вдоль трассы, в надежде, что тебе кто-то подберет. Лично подвозил таких отчаянных.

Люди там дружелюбнее. Любой может пригласить в гости, пустить заночевать. Если на обочине трассы стоит машина, каждый проезжающий останавливается спросить все ли нормально. И ты начинаешь так делать.

Езжу на Север ближе к весне — теплеет до -45 градусов. На заметенных трассах вмерзшие КамАЗы. Зимник не выдерживает веса и машина уходит под лед. Специальные бригады занимаются тем, что отогревают такие фуры. Непростой процесс. Особенно, если под машиной водоем.

МИНУС ТРИДЦАТЬ - ЭТО ЖАРА!

Есть миф, что челябинские -20 ощущаются как северные -40. Якобы у нас влажность… Но это не так. Мы же все воспринимаем контрастами. Когда у нас холодает до -30, хотя обычно на десять градусов теплее — мы мерзнем. А на севере нормальная температура -50. Когда теплеет до -30, кажется, что это реально комфортная температура. Даже куртку не застегиваешь. Но по факту также холодно.

Многие жители бросают все и бегут. Дело не в погоде. В Союзе там жили и никуда не уезжали. Тогда государство помогало, а сейчас поддержки нет. Инфраструктуры, экономики и подавно. Поэтому нет смысла терпеть мороз и строить из себя героя.

Перед каждым походом Сергей усиленно тренируется.Фото: из личного архива героя публикации.

ФСБ ШТРАФАНУЛО

Когда был на Чукотке, получил штраф от ФСБ. Раньше чтобы попасть в автономный округ нужно было разрешение — рядом граница страны. Потом правило отменили и оставили закрытыми только пару островов. Туда по прежнему нужен пропуск.

На один из таких островов — Айон — нас пригласили с экскурсией. До метели оставалось два дня и оформлять документы времени не было. Мы отправились на свой страх и риск. Там нас задержала погранслужба. Назначили штраф — по 500 рублей с нарушителя.

Еще раз с пограничниками столкнулся в Таджикистане. Мы ехали по горной трассе и решили сделать остановку, спуститься к реке. Оказалось, что делать этого нельзя — разрешено ехать только по дороге. Так мы чуть не нарушили границу с Афганистаном. Но после беседы на чистом русском, нас отпустили с миром.

Казахский Мангистау — природный заповедник, где собраны все виды пустынь.Фото: из личного архива героя публикации.

В Таджикистане очень любят россиян, но наших туристов пока мало. В основном, иностранцы. Но к ним относятся нейтрально. Несколько раз незнакомцы угощали нас яблоками, лепешками, звали в гости. Всегда улыбались, предлагали помощь.

РУССКИХ ВЕЗДЕ ЛЮБЯТ

За время моих путешествий я ни разу не сталкивался с тем, чтобы кто-то плохо ко мне отнесся, потому что я русский. Если соблюдаешь законы и правила страны, то какие к тебе могут быть претензии?

Куда бы я не хотел… в Африку! Диковатое место. Славянский человек — очень инициативный, предприимчивый. Африканцы не такие. Народ расслабленный, ждет, когда приедет белый человек и даст возможность заработать. На третий день восхождения на Килиманджаро стало скучно — пейзаж однообразный.

По словам Сергея, пейзаж на Килиманджаро быстро наскучивает.Фото: из личного архива героя публикации.

В ГОРАХ ГОЛОВА БОЛИТ

Спортом занимаюсь с детства. Пробежки, зал, плавание, комплекс утренних упражнений. Участвовал в нескольких курсах выживания. Там учат прежде всего не тому, как продержаться на необитаемом острове, прикованным наручниками, а как не допустить опасной ситуации. Каждый мужчина должен хотя бы раз пройти подобный курс.

Часто езжу по стране, приходилось видеть множество аварий. Доставал людей из искореженных машин и они умирали у меня на руках. Большинство летальных исходов можно предотвратить, если иметь в машине аптечку, огнетушитель, запасные вещи.

Поездка в Памир.Фото: из личного архива героя публикации.

Горной болезни подтверждены все: подготовленные и новички. Разница в том, как ее переносят. У вторых часто начинается паника. Люди теряют сознание, просят спустить с горы.

На высоте организм бьет тревогу. Воздуха вдыхаешь столько же, а кислорода в нем меньше. Мозг начинает тормозить, голова болит, тошнота, проблемы с желудком. При этом неважно, поднимаешься ты на холодный Эльбрус или восходишь на Килиманджаро, где несколько теплее.

Один в горы не пойду. Только с напарником или группой. Любое одиночное путешествие опасно. В них следует отправляться людям с исключительной подготовкой.

Путешественник собрал набор снаряжения для экстремальных восхождений.Фото: из личного архива героя публикации.

Свои видео я не пересматриваю. Только в момент монтажа. Поэтом даже не могу назвать свой любимый ролик. Эти истории я уже прожил, показал их людям. Главное донести, что можно жить, как я живу, а не сидеть в четырех стенах.

Из-за путешествий не могу постоянно находится с семьей. Но воспринимаю это нормально. Мужчине не стоит охранять женскую юбку, а должно заниматься глобальными проектами и думать на поколение вперед.

Покорился Сайману и Эверест.Фото: из личного архива героя публикации.

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