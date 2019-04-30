В Челябинске Русская православная церковь устроит «Олимпиаду»

4 мая в легкоатлетическом манеже Челябинска по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория пройдет третий Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль. Гиревики, многоборцы, каратисты, специалисты по воркауту и стронгфиту покажут свои силы. О том, как связаны спорт и христианство, «Комсомолке» рассказал настоятель храма Сергия Радонежского, руководитель отдела по делам молодежи Челябинской епархии РПЦ иерей Ярослав Иванов.

— Святой Георгий ассоциируется в первую очередь с победой над змеем. Почему фестиваль посвящен именно этому святому?

— Так сложилось, что среди христианских святых вообще много воинов. Думаю, это напрямую связано со словами Христа: «Нет больше любви той, чем если кто-то положит душу за други своя». Есть, конечно, другие примеры — адмирал Федор Ушаков, князья Александр Невский и Дмитрий Донской, Александр Пересвет, чьим именем назван Православный патриотический центр при нашем храме. Но великомученик Георгий — это олицетворение воинства вообще.

ГТО будут одним из разделов фестиваля.

— И где связь со спортом?

— Мы специально назвали фестиваль военно-патриотическим, чтобы развенчать штамп, что патриотизм — это следование «генеральной линии партии». Это все-таки любовь к Отечеству, и к Отечеству Небесному в том числе. Да, есть поговорка «В здоровом теле — здоровый дух». Но дух все-таки первичен. И, выступая под знаменем Георгия Победоносца, мы стремимся донести до людей в первую очередь то, что человек, занимаясь спортом, преодолевает себя. Он строит свою жизнь, в том числе с помощью спорта.

Кто-то может сказать, что спорт ничего общего с духовностью не имеет. Но нельзя разорвать человека, разделить на телесное и духовное. Даже если человек, участвуя в наших соревнованиях, проигрывает, он все равно победитель — он вышел на поле, он преодолел себя. Спортсмен — это тоже воин.

— Хорошо, связь между спортом и воинским духом есть. Но где спорт — и где церковь?

— Сегодня в церкви работает патриаршая комиссия по физкультуре и спорту. И владыка Митрофан, глава комиссии, поставил перед нами две задачи — «воцерковление» спорта и «оспортивливание» Церкви. Недавно мы встречались в Москве, и присутствовавший на заседании комиссии Владислав Третьяк (знаменитый вратарь, президент Федерации хоккея России — прим. редакции) заявил: в каждом спортсмене есть свои слабости, немощи. Он нуждается в помощи! Сильному, привыкшему полагаться на себя человеку трудно признаться в собственной слабости самому себе. И наша работа — создание при храмах тренировочных залов, спортивных секций — делает Церковь ближе к людям. Они занимаются спортом — и осознают, что могут получить помощь и в других делах.

Стронгмен удел профессионалов, тут без длительной подготовки никак!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— А обратный процесс? «Оспортивливание» Церкви?

— Я имею в виду «миссионерский» подход, взаимодействие с подростками и молодежью. Мы часто слышим, что молодежь сегодня живет бесцельно. И спорт, как массовое явление, позволяет нам достучаться до молодых.

— Молодежь еще и не любит, чтобы ее воспитывали…

— Ясно, что разговаривать с молодежью на языке лекции, проповеди — бесперспективно. Ведь наша задача — не заставить ребенка запомнить некие христианские формулы. Наша задача — чтобы он выстроил свою жизнь. Спорт — это инструмент. К тому же давайте признаем: знаменитые спортсмены, например, бойцы разных стилей, имеют огромное влияние на умы молодежи. Ребята цитируют Федора Емельяненко, Александра Усика. Мы, может, говорим о том же, но мнение спортивных звезд для ребят — первостепенно.

— А сами эти звезды идут на контакт?

— Наши спортсмены делают очень много. Емельяненко как-то, приехав в Челябинск на чемпионат мира по микс-файту, первым делом пошел за благословением к архиерею. Представляете, какое было впечатление у его поклонников? Да, они, может, и не переродились после этого, но задумались — точно. Наши местные спортсмены — Дмитрий Кононец, другие — тоже поддерживают наше начинание. И другие тоже, например, приедет Иван Денисов, двенадцатикратный чемпион мира по гиревому спорту, будет Михаил Кокляев, знаменитый силач.

Какой русский не любит поднимать гири?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Пост на христиан накладывает серьезные ограничения. Сложно представить, что спортсмен будет успешно тренироваться, не употребляя мяса, творог?

— Церковь — не полицейский, который бдит за соблюдением поста. Если для кого-то важнее победа, он готовится не в ущерб процессу, не соблюдает пост. Спорт — это инструмент, который каждый использует для достижения своей цели. Для одних это слава и богатство. Для других — преодоление себя, самосовершенствование. У нас в армии боец в Великую пятницу, когда до определенного времени вообще вкушать не полагается, ничего не ел. А ночью — марш-бросок! И в итоге его вместе со всей амуницией мы тащили на себе.

К тому же белки и углеводы можно и через постную пищу получать. Александр Воевода, олимпийский чемпион по бобслею — полный вегетарианец. Даже не представляю себе, как у него это получается. Есть троеборцы, пауэрлифтеры, которые выступают на высоком уровне и при этом соблюдают пост.

Армреслинг один из самых доступных видов спорта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— То есть соблюдать посты вы рекомендуете и спортсменам?

— Мы не диктуем. Спорт, повторюсь — инструмент. Но и пост — это, по сути, тоже инструмент. Почему мы говорим об обуздании плоти в пост? Плоть, образно выражаясь — твой конь, и от тебя зависит, взнуздаешь ли ты его и поедешь далеко и быстро — или не удержишься. И пост, и спорт, и другие методы тренировать себя служат одному: приучить коня слышать наездника.

В программе фестиваля предусмотрены соревнования по:

- гиревому спорту,

- многоборью ГТО,

- воркауту (комплексу упражнений на спортивной площадке),

- стронгфиту (аналог силового экстрима, только с меньшими весами),

- народному жиму,

- армрестлингу,

- каратэ.

Регистрация: в 11:00

Начало: в 12:00.

Адрес: г.Челябинск, ул.Энгельса, 22

Легкоатлетический манеж.

8(922) 750-11-77

pmd74.ru

4 мая в 11:00