В Челябинске полиция отпустила «зооконцлагерь» на колесах

На скулеж и завывание, доносящиеся из автобуса-«пазика», обратили внимание прохожие. А еще оттуда доносились глухие ритмичные звуки, похожие на удары кулака о твердую поверхность. Сомнительный «ПАЗ» стоял на парковке уже пару-тройку дней, а людей около него никогда не было. Вызвали полицию.

Автобус вскрыли, и в носы полицейским ударил запах чудовищной вони. В маленьких переносках томились лиса, еноты, хорьки и голубей. А в тесной клетке бился головой о прутья мишка. Пленники кричали и скулили на все голоса.

«ХОЗЯЕВА ВЕЛИ СЕБЯ НАГЛО…»

На парковку примчался известный челябинский зоозащитник ветврач Карен Даллакян. И вызвал сотрудников регионального министерства экологии. Следом объявились и хозяин автобуса и с ним еще трое.

- Они вели себя нагло, на наши вопросы не отвечали, документы предъявить отказались. Но нам и не до них было. Мы в ужасе смотрели на условия содержания животных и птиц. Переноски, где в клубок были свиты хорьки и еноты – это временная транспортировочная тара, в которой животное может находиться не более пары часов, - рассказал КП - Челябинск зоозащитник Карен Даллакян.

Почему власти не смогли спасти из клеток узников зооконцлагеря в Челябинске 00:00 00:00

В КЛЕТКАХ НЕТ ВОДЫ

Самыми чудовищными были условия у медведя. Крупный топтыгин-подросток в скрюченном положении сидел в клетке метр на полтора. Лапы высунул наружу: им негде было разместиться. Внутри клеть покрыта слоем навоза. Кривая алюминиевая поилка, сработанная из старого ковшика, была пуста. Сухие поилки были и у остальных животных.

- Владелец автобуса, Павел Радайкин, объяснил полиции, что его труппа ООО «Союз-Концерт» зарегистрирована в Пензе и едут они из Оренбурга с гастролей. В Челябинск заехали транзитом. Но Челябинск вообще не на этом маршруте находится. Скорее всего, у нас они подыскивали место для выступлений, - говорит Даллакян. -

Директор цирка (в синей куртке) от комментариев отказывался. Фото: Вачаган Даллакян.

Больше трех часов разбирались полицейские на парковке с хозяином зооконцлагеря на колесах. А потом поехали в отдел. После проверки документов пленников зооконцлагеря отдали хозяину. Автобус спешно покинул Челябинск.

ЗАПРЕТ НА ЗВЕРИНЦЫ ЕЩЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ

- Оказалось, все справки у Радайкина в порядке. У меня не было права детально осмотреть каждого хорька, енота, вывести из тесной клетки медведя. Но если бы в злополучном автобусе был хоть один труп, немедля было бы возбуждено уголовное дело. А пока тут бессилен даже федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Нужны подзаконные акты, в которых налагается запрет на ненадлежащее содержание животных, - объяснил Даллакян.

Внутри автобуса вонь и грязь. Фото: Вачаган Даллакян.

Эти документы на доработке в федеральных министерствах, включая министерство культуры, к которому сейчас относятся передвижные зверинцы и шапито. И должны быть готовы к началу 2020 года. Тогда ни зверинцы, ни контактные зоопарки уже не пройдут лицензирование.

Но доживут ли узники пензенского цирка-шапито до светлого дня освобождения?

ДИРЕКТОР ЦИРКА - «ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ»

Вот что известно о владельце ООО «Союз-Концерт».

Павел Радайкин – участник федерального рейтинга интернет-журнала «Генеральный директор». И сейчас занимает третье место отрасли в «Искусство и культура» по Пензенской области. Вот какую характеристику дает рейтинг Радайкину:

«Благодаря профессионализму Павла Николаевича, качественному и ответственному выполнению должностных обязанностей, целеустремленности и лидерским качествам, ООО "Союз-Концерт" достигло значительных успехов и заняло достойные позиции на рынке искусства и культуры».

Хорьки сидят в переносках, в которых нельзя находиться более двух часов. Фото: Вачаган Даллакян.

Челябинская зоозащитница Юлия Попова создала петицию с требованием немедля закрыть все передвижные цирки и зоопарки, и призвала ветеринарный департамент Пензы – проверить подлинность документов на животных, а пензенский минкульт – лишить цирк Радайкин лицензии.

КСТАТИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/706357" frameborder="0"></iframe> Карен Даллакян рассказывает про зооконцлагерь.

Эти гастролеры уже пугали челябинцев

Два года назад труппа «Союз-Концерта» уже была в Челябинске. Звери выступали в одном из Домов культуры, снимали квартиру по соседству и по утрам выводили мишку во двор и привязывали к дереву. Тогда туда тоже по сигналу жителей выезжал зоозащитник Карен Даллакян:

- Он мог бы отвязаться и пойти гулять, напугаться автомобилей и стать агрессивным. Я уж не говорю, что ДК не предназначен для выступления таких животных: как в плане безопасности, так и по санитарным нормам. Но это был другой медведь, а не тот, который сидел в клетке.

ОТ РЕДАКЦИИ

Ждем комментарий от владельца цирка

Мы пытались связаться с Павлом Радайкиным, чтобы услышать его комментарий. Но единственный номер телефона, указанный в интернете на его имя, молчит. А его профиль в соцсетях закрыт. Мы просим владельца передвижного цирка позвонить журналистам КП – Челябинск по тел: (351)233-14-29. Или связаться с нами по почте kpravda@ya.ru