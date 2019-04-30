Среди жертв кровавой резни в Челябинской области оказались многодетная мать и ребенок

Трагедия разыгралась в небольшом городке Челябинской области — в Нязепетровске. В ночь на субботу, 4 мая, в одном из частных домов устроили настоящую резню. Погибли пятеро: четверо взрослых и четырехлетний мальчика.

Официальные органы подробностей прессе не сообщают. Известно только, что к месту преступления стянули всех силовиков: в доме работают следователи-криминалисты, а также оперативные сотрудники полиции и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело, руководитель регионального Управления СК РФ взял расследование под личный контроль.

Население городка всего одиннадцать тысяч- все друг друга знают. И обстоятельства жуткой трагедии не скрывают. В доме шла пьянка, благо, на дворе длинные выходные.

— Зачем брать на пьянку ребенка? Очень жаль мальчика, хорошенький был, — говорит жительница Нязепетровска Евгения Лукоянова.

Среди погибших, по словам местных жителей, многодетная мать — 31-летняя Лилия Бычкова. У женщины три ребенка, их отец сидит за убийство. По имеющейся информации, на гулянку она взяла только младшего сына, а двое ребят остались с бабушкой — ей теперь и придется воспитывать внуков. Если, конечно, их не заберет соцзащита. Также есть неофициальная информация, что Лилия прикатила в гости коляску с грудничком. Говорят, что его убийца не тронул.

Страница погибшей женщины в социальных сетях закрыта. Последний раз Лилия заходила в Интернет около шести вечера накануне. Рядом с именем женщины на всеобщее обозрение остался статус, в котором она признается, что самое ценное для нее — ее дети.

Еще двое погибших, мужчина и женщина, судя по профилю в соцсетях, жили гражданским браком. Четвертый погибший — мужчина — приехал на вечеринку с окраины городка, его имя знакомым Лилии неизвестно.

По неподтвержденной пока информации, причиной убийства стала ревность. Бывшая жена главного подозреваемого - 26-летняя Анастасия - жила с хозяином дома. Сейчас бывшего супруга убитой разыскивают следователи.

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