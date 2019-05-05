В Курганской области из-за сильных природных пожаров запретили продажу спиртного

Курганская область объята пламенем лесных пожарищ. Огонь приходит в деревни, в садовые товарищества. Все усугубляет сильный ветер.

ЗАПРЕТ НА ПИКНИКИ И АЛКОГОЛЬ

Решением врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

В магазинах Кургана в воскресенье, 5 мая, запретили продажу спиртного – непременного атрибута пикников.

Алкоголь под временным запретом. Фото: vk.com/chp45

- В связи с погодными условиями – жарой и шквалистым ветром – убедительна просьба воздержаться от любых посещений природы, от так называемых шашлыков, от сжиганий сухой травы и мусора. На несколько дней мы вводим режим ЧС. Это вынужденная мера из-за участившихся лесных пожаров: мы наблюдаем более 100 возгораний в регионе. Мы не можем реагировать везде одномомоментно. Воздержитесь от любого разведения огня. Потому что ценой небрежности и халатности может стать человеческая жизнь, - сказал Шумков.

А ПОЧЕМУ НЕ БЫЛО ЭВАКУАЦИИ?

В огне природного пожара, пришедшего в деревню Ордина Белозерского района Курганской области, погибла 87-летняя пенсионерка. Следственные органы выясняют детали гибели.

- В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям служб, ответственных за эвакуацию населения с территории пожаров, а также действиям должностных лиц органов местного самоуправления. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщает СУ СКР по Курганской области.

На пути огонь съедает дома. Фото: vk.com/chp45

МЕШАЮТ ПАПАРАЦЦИ

Огонь бушует в Зауралье не первые сутки. По официальным данным в Курганской области, случилось 162 возгорания, в том числе – 121 техногенный пожар и 41 лесной пожар.

Огнем уничтожено четыре десятка садовых домов, 14 жилых домов. Пожарным с местными жителями удалось отстоять более 900 домов в деревнях, в которых живет более 2,5 тыс человек.

Курганцев раздражают местные папарацци: со смартфонами в руках они бегают на пожарища, чтобы выложить видео и фото в соцсети.

— Почему ждете, пока огонь распространится? Можно же начать тушить своими силами, а не стоять и снимать на телефон! Лопаты в руки, и вперед! У нас в деревне такая же ситуация была, все жители села вышли, вплоть до стариков. Кто чем мог, тем и тушил. Мы отстояли деревню! А если стояли бы и смотрели, хана была бы всем! — возмущается в соцсетях жительница деревни Колесниково Татьяна Домнина.