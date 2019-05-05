Отопительный сезон в Челябинске завершился в воскресенье, 5 мая. Стал известен график отключения горячей воды 2019: где отключат горячую воду с 14 мая.

Сети начинают готовить к грядущему отопительному сезону. Первый этап опрессовок продлится с 14 по 28 мая. Возможны задержки подачи горячей воды, если на сетях обнаружатся порывы.

В пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск» корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили, что температура теплоносителя в период опрессовок неопасна для здоровья людей, так как составит не более 40 градусов по Цельсию.

Но осторожность соблюдать следует. Если горячая вода вырвется наружу, об этом нужно сообщить в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск». Тел. (351) 246-72-72, 246-72-73.

График отключения горячей воды 2019: где отключат горячую воду с 14 мая:

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Металлургический район

Советский район

Тракторозаводский район

Центральный район