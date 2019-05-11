Красавица из Челябинска шокирует своим пением

Красоте Полины, выступающей под сценическим псевдонимом Psycheya, мужчины поют дифирамбы. А она поет экстремально низким голосом. Контраст блондинки с большими глазами и вокала, шокирующего неподготовленного слушателя. Впрочем, что я рассказываю. Смотрите, если еще не видели.

Polina Psycheya исполняет кавер на Nemesis группы Arch Enemy .

Мы попросили девушку рассказать о том, как живется ей в Челябинске.

НИЧЕГО ИЗ СЕБЯ НЕ КОРЧИТ

— Что такое экстремальный вокал?

— Это прием, который основан на технике расщепления связок при использовании ложных связок. Сложно объяснить... Нужно знать и чувствовать. Тяжелая музыка популярна в США и Европе. В России, прямо скажем, нет. К тому же такие концерты часто отменяют. Людям, которые не разбираются в этой музыке, мерещится в ней экстремизм и прочие нехорошие вещи. Среди российских коллективов для меня номер один — фолк-метал-группа «Аркона», которая сочетает экстрим-вокал с привычным мелодичным женским вокалом. Они выступают по всему миру. А за рубежом таких групп очень много. Самая известная — Linkin Park.

Камера любит Полину, но это не взаимно. Фото из личного архива героини материала.

— Почему вы решили заняться именно таким вокалом?

— В коллекции моих родителей была только хорошая музыка. Мы слушали, к примеру, пластинки Deep Purple. С детства я была фанаткой тяжелого рока. Это мой характер. Однако я никогда не планировала выступать с экстрим-вокалом. Это казалось невероятным. Но появление моего музыкального коллектива стало естественным продолжением моего увлечения, как меч является продолжением руки рыцаря.

Девушек, занимающихся экстрим-вокалом, немного. К тому же многие из них идут на это только для раскрутки своей группы. Мол, посмотрите: у нас есть красивая солистка, которая вот так вот поет. Но эта фальш чувствуется сразу. Мне не нужно что-то корчить из себя, чтобы выделиться. Я на сцене — это не образ. Это мои мысли, моя сущность, моя жизнь.

— Есть ли музыкальное образование?

— Серьезно я занимаюсь музыкой не так давно — 10 лет. Хотя хороший слух, чувство ритма и способность сочинять у меня были всегда. Но раньше я не развивала это. К своему стыду, музыкального образования у меня нет. Все по-честному: только талант, стремление и опыт, который я получаю каждый день.

Я развиваю свой музыкальный талант только в одном направлении и считаю это правильным. Поэтому никогда не выступала в других стилях. Иногда я задумываюсь о том, что музыкальное образование расширило бы мой кругозор. Но, с другой стороны, оно забирало бы время и отвлекало от того, что мне действительно важно.

Psycheya и американская группа Kamelot на концерте в Москве. Фото из личного архива героини материала.

НЕ ПИШЕТ СТАСУ МИХАЙЛОВУ

— Как отнеслись к твоему увлечению родные, друзья, соседи?

— Соседи никак к этому не отнеслись. Я уважаю окружающих меня людей, поэтому не занимаюсь вокалом дома. Родственники и знакомые знают о моей музыке поверхностно. Не то чтобы я это скрываю, но и не афиширую. Давние друзья и знакомые музыканты понимают и поддерживают.

Мы все еще живем в постсоветском пространстве, и это надолго. Для старшего поколения даже татуировки до сих пор кажутся дикостью. Что уж говорить об экстремальном вокале! На Западе на такие вещи реагируют: «Ну Ок!» А у нас: «Что-о?!?!» Не хватит всей жизни объяснить, что в этом нет ничего неадекватного, нарушающего закон или ущемляющего чьи-то права.

— И все же сталкиваешься с непониманием?

— Каждый день! Людям вообще свойственно осуждать то, в чем они не разбираются. А больше всего любят обливать грязью в Интернете. Я не реагирую на это совсем никак. Нет желания кому-то что-то доказывать, тратить на это свои эмоции.

Когда человек набирает популярность в любом ремесле, будь то хоть вышивание крестиком, всегда найдутся осуждающие. Надо быть к этому готовым. Нормальный человек не будет насиловать себя прослушиванием музыки, которая ему не нравится. Мне же, например, не придет в голову писать под каждым клипом Стаса Михайлова на YouTube, как я отношусь к его творчеству. Я не покупаю билет на концерт, чтобы закидать его помидорами. А ведь некоторые так поступают по отношению ко мне и другим артистам. По-моему, это полный идиотизм...

Полина не всегда одевается в черное. Фотосессия в греческом стиле. Фото из личного архива героини материала.

— После такого пения горло не болит?

— Экстремальный вокал, как и любой другой, требует натренированных легких, постановки дыхания и т.д. В целом по ощущениям, как ни странно, он не отличается от других видов пения. Если делать все неправильно, например, орать, как на спортивном матче, можно остаться без голоса. Популярные же коллективы выступают каждый день по два — три часа. У меня после выступления горло не болит. Главное — это техника. И все-таки самый сложный, я считаю, — это оперный вокал.

СЛУШАЕТ ПОПСУ

— Где выступает ваша группа?

— Сейчас у меня нет группы в Челябинске. Четвертый год я работаю с коллективом из Португалии. Кроме того, принимаю гостевое участие в других зарубежных коллективах.

— Слушаете только рок и метал?

— Не знаю ни одного представителя тяжелой музыки, который не слушает попсу. И в этом нет ничего странного. Это расширяет кругозор, помогает учитывать новые веяния при написании собственной музыки, иногда даже вдохновляет. Слушаю Милен Фармер, Мадонну, Стинга. Не взахлеб, конечно, а отдельные композиции. Я без ума от классической и этнической, средневековой музыки. Люблю красивые мощные голоса, независимо от направления музыки.

Полина в стиле Mortal Combat. Все костюмы для фотосессий и выступлений девушка создает сама. Фото из личного архива героини материала.

ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ

— Наверняка, вы зарабатываете не только музыкой?

— В тяжелой музыке изначально не может быть поставлена цель заработать много денег, в отличие от попсы или электронной музыки. У меня дипломы графического дизайнера и модельера. Работаю технологом и управляющим ателье. Мы с коллегами делаем, в том числе, эксклюзивную одежду для неизлечимо больных детей. Ее легко надевать на ребят, которым тяжело двигаться, имеет специальные фиксаторы и т. д. Это облегчает жизнь детей и их родителей.

— Вас приглашали работать моделью?

— Нет, не те параметры. А фото у меня даже мало для публичного человека. Терпеть не могу процесс подготовки к съемке и саму съемку. Во мне нет самолюбования. Предложения сняться для рекламы были, но это не мое.

Помимо музыки, Полина увлекается внедорожной ездой на мотоцикле и спортом. Фото из личного архива героини материала.

— Есть увлечения, кроме музыки?

— Занимаюсь созданием костюмов и аксессуаров для себя. Меня очень захватывает этот процесс. Вся моя одежда на фото, кроме повседневной, придумана и сшита мной. Увлекаюсь внедорожной ездой на мотоцикле и спортом.

Полина Psycheya рассказывает о тяжелой музыке 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953