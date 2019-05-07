«Бизнесмены издеваются, власти как будто бессильны»: коммерсанты оккупировали берег озера Увильды и не пускают людей к воде

Такое ощущение, что над людьми попросту издеваются. Причем, не только бизнесмены, но и чиновники с силовиками. Так думают жители окрестных сел о скандале с забором на берегу красивейшего озера Челябинской области.

Прошлым летом селяне уже собирались устроить погром. Но пока еще верят, что закон восторжествует.

Бизнесмены не пускают людей к озеру Увильды 00:00 00:00

БИЗНЕС НЕ ПО ЗАКОНУ

Популярный в народе Коровий пляж на озере Увильды славится своим мелким песком и теплой водичкой. Здесь годами купались жители окрестных сел и те, кто ездит по трассе Челябинск-Екатеринбург. Но прошлым летом пляж обнесли сеткой-рабицей — она тянется вдоль воды аж на пять километров.

Ушлые коммерсанты закрыли доступ к берегу, оставив в длинном заборе одни ворота. Вход на пляж сделали платным: с каждого человека по 200 рублей, с машины брали по тысяче. Тут народ и возмутился, ведь, по закону, доступ к любому озеру в нашей стране — свободный.

— Согласно Водному кодексу, 20 метров от уреза воды — это зона свободного доступа. Владелец пляжа может собирать деньги за дополнительные услуги: за шезлонги и зонтики, за парковку, прокат. А проход к озеру и купание в водоеме должны остаться бесплатными, — подтвердил заместитель главы Аргаяшского района Сергей Косарев.

Тогда чиновники оперативно нашли владельцев Коровьего пляжа. Оказалось, что это два предпринимателя из Челябинска. Когда-то они скупили сельхозпаи у селян и вот решили наладить бизнес.

СУДЬБУ ЗЕМЛИ РЕШАЕТ СУД

Сначала власти района пытались решить конфликт по-хорошему. Чиновники попросили открыть доступ к воде, сделав в заборе небольшие калитки. Но по-хорошему не получилось. Бесплатно народ к Увильдам не пускали. Тогда местные активисты засыпали жалобами надзорные ведомства, прессу. Правовую оценку конфликта оперативно дала прокуратура. Ее ответ вдохновил: забор — снести, а землю — вернуть государству.

— Спорный земельный участок расположен в пределах береговой полосы (20 метров). В силу п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации данный участок не может находиться в собственности. Прокуратура Аргаяшского района обратилась в суд, требуя прекратить право собственности и демонтировать ограждение, провести рекультивацию поврежденных слоев почвы, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Иск ушел в суд прошлым летом. Люди наивно думали, что искупаются в Увильдах хотя бы в августе. Но заседания то и дело переносили, а сейчас процесс затянулся из-за того, что к нему привлекают новых и новых лиц. Забор тем временем стоит на месте. На днях на пляж завезли новые биотуалеты. В будке охраны копошатся люди.

— Бизнес явно готовится зарабатывать деньги, — предполагает житель близлежащего села Кузнецкое Валерий. — А мы опять остаемся без нашего озера. Неужели власти бессильны? Почему бизнесменам позволяют издеваться над простыми людьми?

ПОЧЕМУ ЗАБОР НЕ ЛОМАЮТ НАСИЛЬНО

Люди не понимают, почему при очевидности ситуации никто не может повлиять на зарвавшихся бизнесменов.

— Пока суд не закончится, ничего сделать нельзя. А процесс затягивается, так как один владелец пляжа находится за границей и постоянно заявляет о новых ходатайствах, возражениях. Если простые люди или представители власти решат разобрать забор принудительно, хозяин может подать в суд за порчу имущества, — объяснила газете «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник службы взаимодействия с населением, СМИ и общественными организациями министерства экологии Челябинской области Марина Дымова.

Судя по объявлению, это люди и власти обидели бизнесмена, а не он нарушает закон. Фото: соцсети.

Однако бизнес, похоже, все же боится расправы. На сетке-рабице в этом году появились красочные аншлаги, в которых предприниматель клянет надзорные ведомства и местную власть за то, что те посягают на его землю. «Вход и въезд запрещен. Ведется видеосъемка». Но остановит ли это предупреждение простых людей?

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