Сколько зарабатывают чиновники мэрии Челябинска

В графу доходов входит не только заработная плата, но и деньги, полученные с продажи машины, квартиры и так далее.

В «турнирной таблице» нынешний глава города Владимир Елистратов лишь на четвертой строчке. В 2018 году он был заместителем мэра Тефтелева.

Доходы Владимира Алексеевича за прошлый год — 2 млн 415 тыс 904 руб. В его собственности: квартира (69 кв. м), автомобиль Лендровер Фрилендер.

Супруга градоначальника отчиталась о доходе в 537 тыс 942 руб. В ее собственности: гараж (16,3 кв м).

ПЕРВАЯ ТРОЙКА

Игорь Лопаткин, замглавы города по социальному развитию - 8 млн 370 тыс руб. У него в собственности квартира (28 кв м), нежилое помещение (48 кв м), автомобиль Mersedes-Benz GLK.

Супруга Игоря Лопаткина отчиталась о 6 млн руб. В ее собственности: земельный участок (общедолевая, 575 кв м); квартиры (119 кв м; общедолевая, 67,2 кв м). Есть автомобиль Шкода Superb.

Евгений Шинин, замглавы города, руководителя аппарата администрации Челябинска - 5 млн 036 тыс руб. В собственности: земельный участок (650 кв м), автомобиль Тойота Лэнд Крузер.

Супруга Шинина отчиталась о доходе в 587 тыс 696 руб. В ее собственности: квартиры (96,9 кв м; 40,3 кв м).

Наталья Котова, первый замглавы города - 4 млн 266 тыс руб. В ее собственности: земельный участок, садовый дом и квартира (общедолевая, 127 кв м).

И ДАЛЕЕ...

Владимир Слободской, замглавы города по вопросам градостроительства - 2 млн 360 тыс руб. В собственности: земельный участок (1,5 тыс кв м) и квартира площадью (116 кв м). Имеется автомобиль Ниссан Теана.

Супруга Владимира Слободского владеет земельным участком (1,4 тыс кв), жилым домом (33 кв м), квартирами (56,1 кв м; 116,5 кв м; 32,9 кв м). Есть автомобиль Ниссан Мурано.

Елена Мурзина, замглавы города по экономике и финансам - 2 млн 830 тыс руб. В ее собственности квартира (общедолевая, 68 кв м).

Супруг Елены Мурзиной: доход: 317 тыс 202 руб. В собственности: квартиры (общедолевая, 68 кв м; 52,7 кв м).

Владимир Алейников, замглавы города по дорожному хозяйству - 2 млн 176 тыс руб. В собственности: земельные участки (общедолевая, 2327 кв м; 24 кв.м). Квартиры (168 кв м; 96 кв м). Гаражи (43 кв м; 41 кв м; 23 кв м).