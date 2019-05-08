2019-05-08T13:47:32+03:00
Общество

Парад Победы 9 мая 2019 года в Челябинске: прямая онлайн-трансляция

«Комсомольская правда» ведет прямую онлайн- трансляцию парада Победы 9 мая 2019 года в Челябинске
Инна КУМЕЙКОСергей УФИМЦЕВ
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Парад Победы в Челябинске по традиции начинается ровно в полдень.Парад Победы в Челябинске по традиции начинается ровно в полдень.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Торжественное построение Челябинского гарнизона по традиции назначено на 12:00. На трибуны на площади Революции пускают только ветеранов и сопровождающих. По другую сторону проспекта Ленина — тысячи южноуральцев, пришедшие вживую увидеть военную технику. «Комсомолка» ведет прямую онлайн- трансляцию парада Победы 9 мая 2019 года в Челябинске.

В этом году повезло с погодой. Обычно 9 мая в Челябинске дождливо, а в этот раз ярко светит солнце. На улице по-весеннему тепло.

Подробности парада — в трансляции «КП».

Парад Победы 9 мая 2019 года в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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