Парад Победы 9 мая 2019 года в Челябинске: прямая онлайн-трансляция

Торжественное построение Челябинского гарнизона по традиции назначено на 12:00. На трибуны на площади Революции пускают только ветеранов и сопровождающих. По другую сторону проспекта Ленина — тысячи южноуральцев, пришедшие вживую увидеть военную технику. «Комсомолка» ведет прямую онлайн- трансляцию парада Победы 9 мая 2019 года в Челябинске.

В этом году повезло с погодой. Обычно 9 мая в Челябинске дождливо, а в этот раз ярко светит солнце. На улице по-весеннему тепло.

Подробности парада — в трансляции «КП».