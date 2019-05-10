2019-05-10T12:05:34+03:00
Общество

Победная весна: 9 мая челябинцев поздравили Лещенко, Ваенга, Мерзликин и Текслер

Концерт в центре Челябинска стал для горожан одним из главных событий Дня Победы
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Андрей Мерзликин на челябинской сцене.Андрей Мерзликин на челябинской сцене.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Моросящий дождик не стал преградой. На площадь у набережной Миасса пришли тысячи зрителей всех возрастов. Многие — с детишками, одетыми в стилизованную военную форму. Немало было гостей, специально приехавших в Челябинск из других городов региона.

С Днем Победы! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С Днем Победы!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все увидели яркое представление, посвященное Великой Победе. Это был настоящий концерт, спектакль, который блестяще вел Заслуженный артист России, актер театра и кино, известный по многим военно-патриотическим фильмам Андрей Мерзликин. Артист вышел на сцену в гимнастерке образца начала войны, с портупеей и кобурой. Его монологи, посвященные Великой Отечественной, боевому подвигу народа, подвигу тружеников тыла, стали «каркасом» концерта.

— Те, кто не вернулся с войны — их подвиг бессмертен, те, кто пришел с фронтов — герои. Они защищали жизнь, защищали звание человека. В Дни Великой Победы всегда нужно помнить этот подвиг, — говорил Андрей Мерзликин.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК

С главной городской сцены в этот вечер было сказано много слов. О памяти, о том, что мы должны быть достойны дедов, мужей, дочерей, сыновей, отцов, матерей, которые геройски пали на фронте. Помнить, и рассказать детям, какой ценой завоевано сегодняшнее мирное небо, счастье людей. Со сцены звучали и слова о южноуральцах, не вернувшихся с полей сражений. О работниках тыла, о легендарном танковом корпусе, который ушел на фронт из ворот ЧТЗ. А средства на производство таких же легендарных Т-34 собирали все уральцы.

В середине концерта зрителей поздравил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Алексей Текслер пожелал всем мирного неба. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алексей Текслер пожелал всем мирного неба.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— День Победы — самый важный праздник, где чтят участников, героев войны, тружеников тыла, всех, кто приближал этот день. Почти каждую семью затронула эта война, и мы с болью отмечаем эту Победу. Кто-то не вернулся с войны. Кто-то был вместе с нами и после. И сейчас ветераны в строю. Это праздник благодарности. Сегодняшний концерт — это песни о жизни, о любви, о вере. Желаю всем мирного неба, счастья, взаимопонимания и веры, — отметил Алексей Текслер.

Родственники Елены Ваенги воевали. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Родственники Елены Ваенги воевали.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ГОЛОС ПОБЕДЫ»

Кстати, на торжественном концерте блестяще выступили челябинские артисты, — исполнители и танцевальные коллективы. Но главными героями вечера стали Народный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», «Голос Победы» Лев Лещенко и певица Елена Ваенга, известная проникновенным исполнением патриотических песен, в том числе военных.

Артистка пела о войне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Артистка пела о войне.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все композиции известных артистов были посвящены войне.

Ведущие концерта отметили, что близкие артистов тоже прошли войну. Родственники Елены Ваенги воевали на Северном флоте, служили зенитчиками, работали в госпитале. Отец Льва Лещенко воевал и в Финской, и в Великой Отечественной войнах.

Известных артистов приветствовали бурными аплодисментами. Многие подпевали, танцевали. Тем более, что песни исполнителей всем прекрасно известны: «Катюша», «Священная война», «Темная ночь», «Любимый город может спать спокойно», «Мы долгое эхо друг друга». В финале — легендарный «День Победы» в исполнении мэтра отечественной эстрады, которая завершалась под грохот праздничного салюта. Для челябинцев и гостей города это были три часа яркого общения и прекрасных песен.

Спонсором празднования выступила «Русская медная компания». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спонсором празднования выступила «Русская медная компания».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы пришли всей семьей, — с детьми и внуками. Я всегда мечтала попасть на концерт Льва Лещенко. А в День Победы — это такой прекрасный подарок для всех. Было видно, что все артисты выложились на полную катушку! Громадное спасибо! — не скрывала эмоций одна из зрительниц.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», «Голос Победы» Лев Лещенко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», «Голос Победы» Лев Лещенко.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Справка

Площадь у Торгового центра усилиями Русской медной компании превратили в большую сценическую площадку. Здесь, на «плацу», который лет десять назад в Челябинске использовали для уличных кинопоказов, разметили и подключили 120 тонн технического оборудования, более 1000 квадратных метров декораций.

Набережная собрала челябинцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Набережная собрала челябинцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Общая площадь застройки сценического комплекса превысила полторы тысячи кубических метров. На сцене было установлено 60 музыкальных колонок мощностью 200 киловатт, несколько динамических светодиодных экранов. 12 тонн светового и звукового оборудования обслуживали более 100 человек — высококлассных технических специалистов и творческого арт-штата проекта.

Этот День Победы порохом пропах! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Этот День Победы порохом пропах!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Салют Победы! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Салют Победы!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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