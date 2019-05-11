2019-05-11T15:04:34+03:00
Происшествия

Самолет компании Nordwind совершил жесткую посадку в Оренбурге

Рейс прибыл из Москвы. Обратный вылет задерживается
Андрей СОКОЛОВЮлия КУРЛАЕВА
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По первым данным, пострадавших при посадке нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.По первым данным, пострадавших при посадке нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
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Boeing 737, совершивший жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, летел из Москвы. Обратный рейс был назначен на 10:10 (время московское). Однако в данный момент борт ждет осмотра специалистов. Подробностей ЧП представители авиакомпании не сообщают. В социальных сетях тоже пока нет комментариев от пассажиров этого рейса. Представитель Nordwind дал краткий комментарий агентству РИА Новости:

— Обратный вылет воздушного судна задержан на неопределенное время, сейчас он находится на перроне. Данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву. После аварии в Шереметьево все перестраховываются.

Справка «КП»

Что такое жесткая посадка?

Посадка самолета с перегрузкой от 1,2 до 1,4 g ( g — коэффициент свободного падения) — считается идеальной. От 1,5 до 1,7 g — хорошей, от 1,7 до 2,0 g — удовлетворительной. Все, что свыше — называется жесткой посадкой, при которой, как минимум, самолет требует технического осмотра, а в худшем случае ему нужен сложный ремонт.

ОТ РЕДАКЦИИ

Если вы были свидетелем жесткой посадки рейса Москва - Оренбург 11 мая, напишите нам на почту kpravda@ya.ru, или viber WhatsApp 8-908-081-64-29

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ИСТОЧНИК KP.RU

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