На Камчатке медведь стащил из машины охотников контейнер с продуктами

Забавный ролик набирает популярность в сети. Поначалу кажется, что охотники стреляют в убегающего медведя, но при детальном изучении сюжета понимаешь, что жизнь косолапого вне опасности. И никто зла ему не желает, а стреляют в надежде, что мишка отдаст добычу. А украл он из прицепа контейнер с запасами продуктов:

— Верх! Паша! Бахни ты! Утащит ведь наш ящик. Там жрачка наша вся!

Под эти крики и выстрел медведь бежит в лес, не выпуская ящика из зубов... Этот косолапый попрошайка известен водителям трассы Петропавловск-Камчатский -Мильково. Промышляет он в районе 125 км. Смело подходит к машинам и клянчит у водителей еду.

Видимо, авторы нового ролика не знали про здешнего обитателя, храбро оставили прицеп без должного присмотра и пошли до ветру. А когда вернулись, было уже поздно...

На Камчатке прикормленный людьми медведь украл у охотников продукты.

КСТАТИ

Не корми медведя!

В прошлом году на Камчатке застрелили 70 медведей, которые были опасны для людей. Большинство из них были прикормлены людьми на дорогах. Их жертвами в 2018 году стали два человека. И в этом году уже есть один растерзанный.

Местные специалисты даже запустили в СМИ акцию «Не корми медведя!». Камчатский бурый медведь весит от 350 до 700 кг. В здешних лесах их обитает 23 тысяч особей.