Пострадавшие от пожаров в Забайкалье получат 450 миллионов рублей

Еще 19 апреля штормовой ветер усилил степные пожары, перекинув огонь на 14 сел и уничтожив за сутки 107 зданий, из которых 88 — жилые дома. Погорельцами к 20 апреля стали 400 человек.

По заверению местных властей, всем им была выделена единовременная помощь — по 10 тыс. руб. А сегодня, 11 мая, Правительство России выделило пострадавшим из резервного фонда 450 миллионов рублей. Документ опубликован на сайте. Деньги пойдут на строительство и покупку нового жилья для тех, кто из-за пожаров остался без крова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Природный пожар в Забайкалье уничтожил

— 118 жилых домов,

— 193 хозяйственные постройки

— 2 зернохранилища

— 131 животноводческое хозяйств

— 320 тонн кормов

— 6 единиц сельхозтехники

— 3 автомобильных моста.

Ущерб составил 1 миллиард рублей. В Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации.

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