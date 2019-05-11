Пострадавшие от пожаров в Забайкалье получат 450 миллионов рублей
Еще 19 апреля штормовой ветер усилил степные пожары, перекинув огонь на 14 сел и уничтожив за сутки 107 зданий, из которых 88 — жилые дома. Погорельцами к 20 апреля стали 400 человек.
По заверению местных властей, всем им была выделена единовременная помощь — по 10 тыс. руб. А сегодня, 11 мая, Правительство России выделило пострадавшим из резервного фонда 450 миллионов рублей. Документ опубликован на сайте. Деньги пойдут на строительство и покупку нового жилья для тех, кто из-за пожаров остался без крова.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Природный пожар в Забайкалье уничтожил
— 118 жилых домов,
— 193 хозяйственные постройки
— 2 зернохранилища
— 131 животноводческое хозяйств
— 320 тонн кормов
— 6 единиц сельхозтехники
— 3 автомобильных моста.
Ущерб составил 1 миллиард рублей. В Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU