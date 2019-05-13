2019-05-13T14:39:06+03:00
Общество

Новые автобусы на газу испытывают на самом популярном маршруте Челябинска

Власти планируют купить около 60 новых машин
Ольга АНТОНОВА
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Низкопольные автобусы,купленные для города восемь лет назад, не прижились.Низкопольные автобусы,купленные для города восемь лет назад, не прижились.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Тестовые автобусы выходят на улицы Челябинска.

— Собираем мнения пассажиров и водителей. Важно все: вид топлива, ремонтная база, комфорт и безопасность. Выясним максимум, чтобы определиться, какие машины купить к лету. Мы заранее решили, что испытания тестовые автобусы будут проходить на маршруте № 64, — заявил на аппаратном совещании глава города Владимир Елистратов.

Выбор неслучаен, ведь это самый популярный маршрут в Челябинске.

Около 60 автобусов намерены приобрести власти. Очевидно, что для большого города, переживающего острый кризис в сфере общественного транспорта, это — капля в море. Врио губернатора Алексей Текслер заявлял, что перекос в сторону частного транспорта, в основном, нелегального, недопустим. А парк муниципальных автобусов изношен до ветхости. На дорогах работают старые машины, купленные или арендованные в других регионах. Пока план по спасению важной составляющей жизни миллионного города властями не озвучен.

Еще один акцент от врио губернатора: машины должны быть низкопольными. На апрельской большой пресс-конференции он заявил:

— У меня отец — инвалид, и он спокойно может передвигаться по Москве на низкопольных автобусах. А в Челябинске не смог бы. Меня не может устраивать как человека и как гражданина ситуация с общественным транспортом. Ситуация поменяется уже в этом году.

Кстати, восемь лет назад для Челябинска покупали новые низкопольные автобусы со специальными подъемниками для колясок. Но из эксплуатации они быстро вышли из-за поломок и отсутствия ремонтной базы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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