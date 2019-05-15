2019-05-16T07:20:23+03:00
Здоровье

Задай вопрос доктору: как ДНК-тест поможет сохранить красоту

Про комплексный подход к омоложению читателям расскажет генеральный директор медицинских центров косметологии Jeternel Ирина Байбурина
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Какие секреты кожи может раскрыть ДНК-тестирование? Кому и в каком возрасте рекомендуется делать beauty-скрининг? И поможет ли ДНК-тестирование справиться с лишним весом на научном уровне?

На эти и другие вопросы читателей отвечает генеральный директор медицинских центров косметологии Jeternel Ирина Байбурина.

Ирина Байбурина, генеральный директор медицинских центров косметологии Jeternel.

Ирина Байбурина, генеральный директор медицинских центров косметологии Jeternel.

Jeternel уже более 20 лет занимается тем, что делает людей красивыми. А более двух лет назад здесь начали изучать эффективность так называемой 4-П медицины, базирующейся на следующих основополагающих принципах: персонализация, предикция (ранняя диагностика), превентивность (предупреждение заболеваний) и партисипативность (непосредственное участие пациента).

Генетическое тестирование способно выявить подверженность кожи к фотостарению, состояние антиоксидантной системы, дефицит витаминов, уровень увлажненности кожи и предрасположенность к различным заболеваниям (акне, келоидные рубцы, экзема), а также определить причину лишнего веса и разработать рекомендации по питанию и физическим нагрузкам.

Именно поэтому генетическое тестирование помогает управлять своей жизнью и здоровьем, и, как следствие, замедлить процессы старения.

Медицинские центры косметологии Jeternel — участник проекта «Клиника года-2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Лаборатория красоты Jeternel

г. Челябинск, ул. Воровского, 13;

Центры косметологии Jeternel г.Челябинск:

Комсомольский пр., 48;

пр. Ленина, 66;

ул. Бр.Кашириных, 131 Б.

Тел.: (351) 225-55-55

www.jeternel-lab.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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