2019-05-13T14:39:06+03:00
Счастье с хвостиком

Весна: время заводить друзей

Знакомим читателей с обитателями котокафе «Мягкие лапки»
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Котокафе «Мягкие лапки» открылось в Челябинске совсем недавно. Здесь посетители могут вдоволь насладиться общением с котиками и даже найти настоящего друга в свою семью. Все обитатели котокафе взяты из приютов, и каждый из них мечтает о любящем хозяине.

Итак, знакомимся с мягкими лапками.

Персик

Огромный, красивый и смелый! Самым первым после подселения к собратьям начал осваивать котокафе. Его мурчание может сравниться разве что с звуком трактора, а харизма уже покорила десятки наших гостей! Всегда рад вниманию и ласке и никогда не пропустит возможность полакомиться вкусняшкой.

Апельсин

Как только его привезли к нам он боялся каждого шороха. Каждая попытка погладить Апельсинчика заканчивалась неудачей — он лишь дрожал, пятился и все сильнее прижимался к полу. Скорее всего, прошлые хозяева очень часто били его, но теперь, благодаря вниманию и ласке наших гостей он перестал бояться. Теперь он почти все время проводит около людей, дает себя гладить и любит поиграть с указкой, а еще он немного поправился.

Майя

Это белоснежное облачко зовут Майя. Когда она приехала в котокафе, оказалось, что малышка с рождения глухая. Из-за этого если ее внезапно разбудить она пугается и очень громко и недовольно мяукает. Но если подойти к ней пока она бодрствует, то она с удовольствием поиграет с вами и тихонечко помурлычет, прикрыв свои выразительные глазки.

Элис

Одна из самых молодых обитательниц, единственная, кто научился перебираться через заборчик, отделяющий прихожую и основной зал в котокафе. Очень любит провожать гостей прямо до двери. А в перерывах между игрой с лазером и скалолазанием по когтеточкам любит, свернувшись калачиком, дремать в подушках со своей подругой.

Перс

Самый необычный котик в котокафе «Мягкие лапки». Его нашли избитым, со сломанной челюстью. Красавец перенес несколько операций, и теперь два его нижних зубика выпирают, что делает его очень похожим на маленького вампирчика. У него бездонные голубые глаза. Несмотря на то, что люди с ним сотворили, это самый любвеобильный котик, из всех! Он залезает гостям на колени и требует внимания и ласки, одаривая людей своим мурчанием и любовью!

Познакомиться с мурчащими можно в котокафе «Мягкие лапки» в Челябинске по улице Сони Кривой, 52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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