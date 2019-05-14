«Ведущего с конкурсами уже мало»: сколько стоит выпускной в школах и садиках Челябинска

Вот-вот в Челябинске начнется пора выпускных балов. И это касается не только тех, кто отучился в школе, техникуме, институте. Выпускные сейчас принято отмечать на широкую ногу и у детсадовцев, и у четвероклассников. В родительских чатиках жарко: мамы спорят, какого цвета должны быть воздушные шарики и сколько сдавать учителю на подарок. Мы узнали, в какую сумму выливается для семьи этот праздник.

ЦЕННИКИ В РЕСТОРАНАХ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

* Рестораны предлагают выпускные для детсадов и начальных классов от 400 руб. Это без развлекательной программы. Плюс, как правило, гости несут свои напитки, фрукты и десерты. К примеру, ресторан «Зазеркалье» возле парка им. Пушкина накрывает столы для выпускников младшей школы за 700 руб. за ребенка, для 9-х классов — от 1000 руб., для 11-х классов — от 1300 руб.

* В Центре праздничных услуг «Оранжевый Ежик» выпускной под ключ (развлечения, угощения, площадка) для садиков и начальной школы стоит от 1000 руб. на ребенка. Для выпускников 9-х и 11-х классов: 1500 — 2000 руб.

Деьсадовцы тоже хотят яркий выпускной!Фото: Алексей БУЛАТОВ

* Досуговый конный центр «Пегас» в зеленом бору предлагает гостям ресторан и летние веранды, а также активную программу. Праздник здесь стоит от 900 руб. для детсадовцев до 3500 руб. для выпускников 11-х классов.

* Выпускной в музее занимательной науки «Экспериментус» стоит 1300 — 1800 руб. за одного ребенка. Сюда входят экскурсия по музею, научно-развлекательное шоу, подарок, аренда зала для чаепития и угощение (пицца, пирожное, сок).

* Сегодня популярны различные квесты и активности. Выпускной в стиле популярной программы Fort Boyard — это полтора часа командной игры с настоящим Паспарту, живыми змеями, крысами и тараканами. А также дискотека, подарки, артисты. Стоимость: около 2500 руб. за ребенка.

Однако, перечисленные суммы — далеко не полная смета праздника.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Корреспондент «Комсомолки» тоже собирает ребенка на выпускной. Дочка заканчивает четвертый класс. Казалось бы, что тут отмечать — ведь дети не уходят из учебного заведения! В наше время таких праздников не было. Но в современном обществе окончание младшей школы — тоже повод вывернуть карманы. Считаем траты:

* Выездное мероприятие для детей с квестом и пикником на свежем воздухе — 2200 руб.

* Пикник для родителя — 1000 руб.

* Аренда автобуса с водителем. Два места (ребенок + родитель) — 500 руб.

* Подарок ребенку — 350 руб.

* Подарок и букет учителю — 250 руб.

* Реквизит для поздравительной части (ленты, шарики) и чаепитие в школе — 200 руб.

ИТОГО: 4500 руб.

С каждым годом выпускные становятся все шикарнее. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

На первый взгляд может показаться, что в ресторане отметить дешевле. Однако, активные мероприятия помогают сэкономить на празднике — не нужно покупать ребенку наряд. Проходить спортивный квест с одноклассниками можно и в трениках. А вот на бал в стоптанных башмаках не пойдешь. Новенькие туфли, плюс костюм или платье умножили бы получившуюся сумму вдвое.

Впрочем, мы посчитали траты на выпускной в обычной скромной школе. Родители учеников некоторых лицеев и гимназий выкладывают за праздник куда более крупные суммы. К примеру, читательница «Комсомолки» рассказала, что у них в четвертом классе родительский комитет хотел собрать по 8000 руб. Умножаем на 27 детей. Получается больше 200 тыс. руб. Целая свадьба!

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Чем сегодня удивляют детей

Как изменились выпускные за последние несколько лет и что сегодня в тренде, мы решили узнать в праздничном агентстве.

— 10 лет назад мы, в основном, выезжали в детские сады и школы. Тогда мало кто отмечал выпускной в ресторане или на каких-то других площадках. Разве что только выпускники 11-х классов. Сейчас, как правило, в самом образовательном учреждении проходит только официальная поздравительная часть, а праздничное мероприятие — в неформальной обстановке.

С каждым годом детей удивить все сложнее. Сегодня уже недостаточно одного ведущего с конкурсами. Нужно шоу! Фокусники, мыльные пузыри, лазеры, химические эксперименты, ленточное, поролоновое и серебряное шоу... Все это украшение праздника. А если говорить о его формате, то сейчас тренд — это стендап-общение ведущего с гостями. Они являются активными участниками праздника, а не просто зрителями. Поэтому популярны всевозможные квизы. Они похожи на интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», но более веселые. Например, спросом пользуется караоке-квиз, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» директор Центра праздничных услуг «Оранжевый Ежик» Константин Кораблев.