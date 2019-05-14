«Магазина не будет!»: в Челябинске запретили скандальную стройку на газоне

Пока жильцы дома № 70а по ул. Молодогвардейцев не верят в свою победу. И настраиваются на новые суды. Однако победа уже улыбнулась: администрация Челябинска отказала в продлении разрешения на строительство и расторгла договор аренды земельного участка.

В Челябинске запретили скандальную стройку на газоне 00:00 00:00

Ровно три года жители многоэтажки на перекрестке ул. Молодогвардейцев и Братьев Кашириных сражаются за землю под окнами. На которой предприниматель решил возвести торговую галерею, пустив под нож десятки сильных деревьев.

Сколько судов позади, сколько слез пролито!

ЛЮДИ МЕЧТАЮТ О СКВЕРЕ

— Ни шагу назад! Вереница ларьков нам под окнами не нужна, — воинственно заявляет старшая по дому Татьяна Петеран. — Мы провели процедуру межевания земли, и теперь наша территория — это не только участок под домом, но и по периметру дома почти на 14 метров! То есть, вплотную к забору ларька! Как только одолеем противника, заберем в общедолевую собственность и ту землю. Войдем в федеральную программу благоустройства, разобьем сквер, ведь фасад нашего дома глядит на гостевой маршрут.

Огромный тополь на снимке уничтожен ради ангара из шлакоблоков. Фото: Виктор Шишкалов.

- Наш оппонент не ожидал такого поворота событий: в конце апреля стройка ларька площадью 300 квадратных метров развернулась в круглосуточном режиме, - продолжает Татьяна Михайловна. - Уже готова коробка, вставлены металлические оконные рамы. Предприниматель «наступил» забором на тротуар, а для пешеходов накидали асфальта прямо на газон.

В стенах ларька площадью 300 квадратных метров даже вставили рамы. Фото: Виктор Шишкалов.

СНЕСТИ ДО ОСНОВАНИЯ

На сторону горожан встала и городская прокуратура. В Калининском районном суде 20 мая пройдет очередное заседание. Надзорное ведомство в лице прокуратуры Калининского района требует признать стройку незаконной и снести скандальный объект.

— Возможно, наш оппонент опять пойдет в суд, оспаривать действия мэрии. Но и мы уже не лыком шиты, есть опыт. Правда на нашей стороне, — говорит депутат Калининского райсовета Карен Даллакян.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953