«Заперли в ванной, угрожали»: следователи проверяют нападение на бригаду скорой помощи в Челябинской области

Сотрудница бригады скорой помощи оказалась в заложниках у пьяной компании, которая сама же и вызывала медиков. ЧП случилось в третьем по величине городе Челябинской области — Златоусте. Пострадавшая оказалась на больничной койке. А напавших на нее пьяниц проверяет Следственный комитет.

История разыгралась еще в конце апреля, но известно о ней стало только сейчас. Бригада скорой помощи приехала на вызов рано утром. В квартире оказалась пьяная компания. Один из них почувствовал себя плохо, поэтому его друзья и вызвали медиков.

— Внутри был полный беспорядок. Мы попросили принести стул, чтобы осмотреть пациента. А нас обматерили и стали хватать за одежду! — утверждают сотрудницы скорой помощи.

По их словам, пьяницы угрожали, что просто так медикам из квартиры не выбраться. Видимо, они настолько одурели от выпитой водки, что подумали, будто фельдшеры сейчас бросят пациента и уйдут. Едва не дошло до мордобоя. Одна из медиков чудом выскочила за дверь, а вторую взяли в заложники.

— Ее заперли в ванной. Выбежавшая напарница вызвала полицию, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Заложницу быстро освободили. После этой истории она слегла в больницу — разыгрались проблемы с сердцем. Только после майских праздников она вышла на работу.

Сейчас в этой истории разбираются силовики.

— Идет доследственная проверка После нее станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет, — сообщил официальный представитель Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.