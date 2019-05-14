Какие пляжи откроются в Челябинске в этом году

Пусть 14 мая в Челябинске похолодало, и за окнами сыплет дождь, лето не отменить. Будет жара, а значит, народ пойдет на пляжи.

Какие пляжи откроются в Челябинске в 2019 году 00:00 00:00

Но пока ни один городской пляж не подготовлен к летнему сезону. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95.3 FM) заявил главный государственный инспектор, руководитель Челябинского инспекторского отделения центра ГИМС МЧС по Челябинской области Юрий Чернов:

— Купальный сезон у нас открывается 1 июня по постановлению главы Челябинска или губернатора Челябинской области. Но пока решения такого нет. Некоторые районы города уже наметили совещания с владельцами и арендаторами пляжей. В Челябинске должно открыться 15 пляжей. Такая же цифра намечалась и в прошлом году, но тогда было допущено всего восемь пляжей. В том числе, три частных, с закрытой территорией (детский санаторий на озере Смолино, пляжи отелей «Березка» и «Смолино парк» на том же озере — прим. ред.).

КАКИЕ ПЛЯЖИ РАБОТАЛИ

В прошлом году разрешили работу расположенного на восточном берегу Первого озера нового пляжа. По словам Юрия Чернова, пляж хорошо подготовлен.

На Шершнях работал Первый городской общественный пляж и «Белый парус».

На Смолино были готовы пляжи «Солнечный берег» и «Прибой» на ул. Новороссийской. Решается судьба пляжа в переулке Дачный: там в озере Смолино самая чистая водица, но пока ни один арендатор не заявился на это место.

И В СМОЛИНО МОЖНО НЫРЯТЬ

Вопреки расхожему мнению, в озере Смолино можно купаться! Правда, не везде. В запрещенных местах выставлены специальные знаки. Например, нельзя купаться на так называемом «Путинском пляже»: стоки городского ливневого коллектора там выходят в воду в открытом виде. Можно только загорать на берегу. Но лихие челябинцы знаками пренебрегают, детей пускают в воду.

На Смолино у ДК ЧТПЗ купаться нельзя. Но 12 мая здесь было очень многолюдно. Фото: Ирина КАРЕЛИНА.

— Дети здесь даже в стоке ливневого коллектора плещутся. Говорю им: неужели запрещающих знаков разве не видите? Это же не родниковая вода, а вся челябинская дорожная грязь. В 300 метрах — отличный пляж «Прибой», — говорит Юрий Чернов.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РИСК

Но есть в городе места, где купаться запрещено. Пляжи там дикие, дно не вычищено от мусора. Постов спасателей нет. С удивительной настойчивостью иные челябинцы стремятся ставить сомнительные рекорды на воде именно там и часто — в нетрезвом виде, смертельно рискуя жизнью.

Ленинский район

Озеро Смолино:

— п. Сухомесово, в районе перекачивающей насосной станции;

— в районе пересечения ул. Бобруйской и ул. Новороссийской;

— в районе дома № 4 по ул. Василевского, дома № 5 по ул. Магнитогорской;

— п. Береговой, ул. Бирская 4-я;

— п. Береговой, ул. Ямпольская 1-я;

— в районе домов № 84, 86 по ул. Хуторной;

— пляж «Восход» в районе дома № 88 по ул. Новороссийской;

Пруд «Девичьи слезы», ул. Агалакова, ул. Южный бульвар.

Центральный район

Шершневское водохранилище:

— северная часть пляжа «Городской» (250 метров до плотины гидротехнического сооружения Шершневского гидроузла);

— пляж «Западный» (в районе дамбы гидротехнического сооружения Шершневского гидроузла);

— восточная часть пляжа «Белый парус» (250 метров до дамбы гидротехнического сооружения Шершневского гидроузла);

— севернее пляжа санатория «Волна»;

— вблизи проезжей части Западного шоссе по ул. Лыжных Батальонов, 7а;

— 1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища;

— на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор;

Шершневский каменный карьер: Челябинский городской бор, пос. Шершневские Каменные Карьеры;

«Голубой карьер»: п. Уфимские Каменные Карьеры, юго-восточная часть Челябинского городского бора;

Карьер «Изумрудный»: юго-западная часть Челябинского городского бора;

Карьер «Сопливчвик»: Челябинский городской бор, возле Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн» (далее — ГБУЗ «ЧОКТГВВ»);

Карпов пруд: в западной части пос. Шершни;

Пруд «Коммунар»: в районе перекрестка дорог по ул. Университетской Набережной и ул. Молодогвардейцев;

Река Миасс: в районе дома № 36 по ул. Университетской Набережной и плотины «Коммунар»;

Калининский район

Река Миасс

— в районе Троицкого моста;

— в районе домов № 7в, 9а, 11, 11а по ул. Набережной;

— в районе Ленинградского моста и дома № 147а по пр. Победы;

— в районе дома № 34 по ул. Российской;

Курчатовский район

Река Миасс:

— справа от пешеходного моста на остров Заячий в районе дома № 4 по ул. Болейко; в районе сквера Челюскинцев и Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской клинической больницы № 5 (далее — МБУЗ ГКБ № 5);

Карьер: микрорайон Градский Прииск;

Металлургический район

Карьер: в районе ул. Байкальской, гаражно-строительного кооператива № 502 (далее — ГСК № 502), гаражно-строительного кооператива № 504 (далее — ГСК № 504);

Советский район

Озеро Синеглазово: п. Новосинеглазовский, ул. Подгорная;

Озеро Исаково: п. Исаково, ул. Морозова;

Озеро Смолино: п. Смолино, пер. Дачный;

Тракторозаводский район

Озеро Смолино:

— в районе домов № 1, 1а, 1б по пер. Мамина;

— пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт, вдоль старой дороги в аэропорт;

— пляж «Чуриловский», ул. Черничная.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953