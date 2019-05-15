Пропавшие школьницы из Бродокалмака прятались от полиции в заброшенной хибаре

Исчезновение двух школьниц в поселке Бродокалмак поставило на уши всю Челябинскую область. 13-летняя Лера и 11-летняя Катя пропали без вести днем 13 мая. Родителям сказали, что пошли гулять. Домой так и не вернулись, телефоны отключили.

Родители забили тревогу. С раннего утра 14 мая в Бродокалмак съехались волонтеры, спасатели и кинологи. Начались масштабные поиски. Служебные собаки взяли след к местному водоему, но девочек так и не нашли.

СИЛОВИКИ НЕ ИСКЛЮЧАЛИ КРИМИНАЛ

К вечеру 14 мая следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сотни южноуральцев побросали свои дела, добровольно приехали в Бродокалмак и несколько часов прочесывали местность вокруг поселка. К розыску подключили авиацию — восемь беспилотников обследовали территорию с воздуха.

Ближе к ночи пришло радостное известие:

«Девочки нашлись, они живы» , написали на своей странице в соцсети участники челябинского волонтерского отряда «Легион-СПАС».

В полиции подтвердили эту информацию и уточнили, что с детьми все в порядке. То есть, жертвами педофила они точно не стали.

ПОКА ДЕВОЧЕК ИСКАЛИ, ОНИ МИРНО СПАЛИ

Но где пропадали подружки и почему не вернулись домой? Об этом в правоохранительных органах умолчали. Многие пользователи соцсетей предположили, что во всем виновата популярная у подростков игра «Пропади на сутки». Суть такова: школьник отключает телефон и ночует где попало, а домой приходит только на следующий день. Квест рассчитан на то, сможет ли ребенок преодолеть свои страхи. Опасную игру пропагандируют различные сообщества в соцсетях.

Однако, информация об игре не подтвердилась. Родители пропавших сразу заявили, что в соцсетях их дети не сидят и интернетом вообще почти не пользуются. «Комсомолка» выяснила, где больше суток находились девочки.

Как рассказали педагоги местной школы, в день исчезновения подружки после уроков отправились на водоем. Тот самый, к которому взяла след служебная собака. Было жарко, и Катя с Лерой решили искупаться.

— Домой мокрыми школьницы идти побоялись — сидели в кустах и ждали, пока не просохнет одежда. Думали, что родители их отругают. Не заметили, как стемнело. Потом увидели людей с фонариками — поняли, что их ищут, и напугались еще больше. На ночь девочки спрятались в заброшенном доме на соседней улице и проспали там до обеда следующего дня. Видимо, за вечер обессилили, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» директор Бродокалмакской средней школы Алексей Паташенко.

КАК НАШЛИ ДЕТЕЙ

Как девочки не замерзли ночью — непонятно. По словам директора школы, девочки догадывались, что их ищут. Из заброшенного дома они слышали, как полицейские опрашивают соседей. Но выйти побоялись. На улицу выбрались только поздно вечером — страшно захотели есть. Первым делом отправились в магазин. Увидев беглянок, продавец сразу же сообщила о них в полицию.

Известно, что с девочками уже побеседовали психологи. А их родители получили от специалистов советы по воспитанию подростков.

Как получилось, что и волонтеры, и силовики проглядели девчонок, прятавшихся в заброшенном доме? Неужели туда никто не заглянул? И почему собаки не взяли след к заброшенной хибаре? В правоохранительных органах затруднились ответить на этот вопрос.

— Девочек обнаружили сотрудники полиции недалеко от дома, где они проживают, — сухо заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.